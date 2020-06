Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Rauswurf: Ex-Landeschef Kalbitz spricht auf AfD-Demo

Die Ankündigung ist denkbar schlicht gehalten: „Demo“ steht darauf, dazu ein Ort, ein Datum, eine Uhrzeit und die Namen der Redner. Nicht einmal das AfD-Logo findet Platz auf dem Bild – und das, obwohl es eine offizielle Parteiveranstaltung ist.

Das eigentlich Besondere ist jedoch, dass Andreas Kalbitz – der geschasste ehemalige Brandenburger Landeschef der Partei – auf der Veranstaltung am Sonnabend in Sebnitz in Sachsen sprechen wird.

Kein Mitglied der AfD mehr

Er mache nach wie vor seine politische Arbeit, dafür sei er gewählt worden, so Kalbitz. Neben der Demons­tration in Sebnitz sind schon zwei weitere Auftritte angekündigt.

Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen

Viele in der Partei wollen nicht, dass Kalbitz diese Arbeit macht. Im Mai hatte eine Mehrheit des Bundesvorstands es als erwiesen angesehen, dass er bei seinem Eintritt in die AfD die Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen hatte.

Deshalb wurde ihm die AfD-Mitgliedschaft aberkannt. Das hatte erhebliche Unruhe in der Partei hervorgerufen. Kalbitz geht derzeit juristisch gegen die Entscheidung vor.

Zwei Lager: Der Konflikt sitzt tief

Ein bisschen hoffen sie im Meuthen-Lager wohl, dass sich die Situation von allein beruhigt, wenn sich eine Entscheidung nur lang genug hinzieht. Doch der Konflikt sitzt tief. „Es gibt viel Zorn auf Meuthen“, heißt es aus Kalbitz’ Umfeld.

Landesverband: Keine Solidaritätsbekundung

Das ist der Flügel der AfD

Außerhalb der Partei beobachtet man Treffen wie jenes in Sebnitz genau. Es sei die „perfide Masche“ der AfD, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl. Teile dieser Partei versuchten vordergründig, sich von Rechtsextremen zu distanzieren – aber in Wirklichkeit sei sie ein Sammelbecken, in dem sich Rechtsextreme, Rassisten und Antisemiten tummelten. „Die schlichte Wahrheit lautet: Die AfD ist eine Schande mit Parteistatut“, so Strobl.

Kalbitz: Demonstrativ als Redner geladen

Der Politikberater und AfD-Experte Johannes Hillje sagte unserer Redaktion, dass zahlreiche Ost-Kreisverbände Kalbitz derzeit demonstrativ als Redner einladen würden. „Das sind Muskelspiele des rechtsextremen Netzwerks der AfD“, so Hillje.

Die Kalbitz-Anhänger wollten Geschlossenheit und Stärke gegenüber dem Meuthen-Lager signalisieren. Kalbitz selbst ziehe im rechtsextremen Netzwerk weiterhin die Strippen.