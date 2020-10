Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei seiner ersten Wahlkampf-Kundgebung zur Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden harte Angriffe gegen Amtsinhaber Donald Trump gefahren. In einer Rede in Philadelphia bezeichnete Obama den Präsidenten als "unfähig, den Job ernst zu nehmen".

Weniger als zwei Wochen vor der US-Wahl kommt es zum letzten großen direkten Schlagabtausch zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. In der Nacht zum Freitag (ab 3 Uhr deutscher Zeit) treten die beiden in in Nashville im Bundesstaat Tennessee zum finalen TV-Duell gegeneinander an.

Die erste Debatte des aktuellen Wahlkampfs war in den Augen vieler Experten und Zuschauer zur Farce geraten, weil vor allem von Seiten des Präsidenten mehrfach Störungen und Beschimpfungen ausgegangen waren. Die zuständige Kommission brachte daher für dieses Duell eine Änderung auf den Weg: Das Mikro eines Kandidaten kann stummgeschaltet werden, wenn der andere Redezeit zugewiesen bekommt.

Viel zivilisierter als bei Trump und Biden, aber nicht deutlich hilfreicher für die Wähler verlief das Duell der Vize-Kandidaten vor zwei Wochen: Sowohl Vizepräsident Mike Pence als auch die Demokratin Kamala Harris übergingen mehrere relevante Themen oder schnitten sie nur an. Star des Abends, zumindest im Netz, wurde eine Fliege, die sich für – von der „New York Times“ gestoppte – 125 Sekunden auf dem Kopf von Pence niederließ, unbemerkt von ihrem sprechenden Landeplatz.

