Berlin/Brüssel. Die Ukraine-Krise eskaliert. Aber wagt Putin den Krieg? Diese Reaktionen des Westen riskiert er - viel härter als öffentlich diskutiert.

Die Lage in der Ostukraine hat sich zugespitzt. Im Westen wächst die Sorge vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, die US-Regierung sieht sogar die Gefahr einer „extrem gewalttätigen“ und „besonders brutalen“ Invasion. Doch der russische Präsident Wladimir Putin ginge ein hohes Risiko ein: Der Westen hat sich in den vergangenen Wochen präzise vorbereitet, plant für den Fall einer russischen Invasion viel härtere Maßnahmen als bislang öffentlich diskutiert.

Es geht nicht nur um Wirtschaftssanktionen gegen Russland, es gibt sogar ernsthafte Pläne für die Unterstützung eines Guerilla-Krieges in der Ukraine. Drei harte Antworten des Westens, mit denen Putin jetzt rechnen müsste.

Eskalation des Ukraine-Konflikt: So hart werden die Sanktionen

Die EU und die USA haben umfassende wirtschaftliche Strafmaßnahmen vorbereitet, die sofort nach Kriegsbeginn in Gang gesetzt würden, abgestuft nach der Art der militärischen Eskalation. In Brüssel würde dazu kurzfristig ein Gipfel der Regierungschefs einberufen. Zentrales Element: „Russland wird praktisch abgeschnitten von internationalen Finanzmärkten“, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Dazu werden mindestens wichtige russische Großbanken blockiert. Im Gespräch ist aber zudem, Russland vom internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift abzuschneiden, was die russische Wirtschaft zeitweise zum Kollaps bringen könnte – die Swift-Operation ist allerdings umstritten, weil sie auch den Westen erheblich treffen würde; die Erschütterung der internationalen Finanzmärkte wäre womöglich nicht kontrollierbar.

Als Branchen rücken vor allem die Kohle-, Öl- und Gassektor ins Visier. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland würde nicht in Betrieb gehen. Zudem soll der Export von vielen technischen Gütern nach Russland blockiert werden – dazu zählen Hightech-Produkte wie Mikrochips, Quantencomputer, Laser oder Flugzeugtechnologie. Das würden schnell auch die Bürger in Russland spüren, weil es keine westlichen Handys oder Computer mehr zu kaufen gäbe. Geplant ist außerdem, russischen Oligarchen mit Verbindungen zu Putin westliche Bankkonten zu sperren und ihnen die Einreise in den Westen zu verbieten.

Atom-Aufrüstung der Nato in Osteuropa

Präsident Putin weiß, dass er mit einer umfassenden Invasion die massive Aufrüstung der Nato in Osteuropa riskiert.

Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Die klare Warnung ist ihm von mehreren westlichen Regierungschefs bei ihren Besuchen im Kreml überbracht worden, wie Diplomaten jetzt in Brüssel bestätigen: „Putin hat verstanden: Wenn er einen Krieg anfängt, bekommt er von der Nato genau das, was er eigentlich verhindern will“. Der Hebel: Bislang ist die Nato in Osteuropa nur mit einigen tausend Soldaten im Rotationsverfahren präsent, die Stationierung von Atomraketen ist tabu. Darauf hat sich die westliche Allianz in der Nato-Russland-Akte von 1997 verpflichtet – im Gegenzug für ein grundsätzliches Einverständnis Moskaus zur Nato-Osterweiterung.

An diese Zusage hat sich die Nato sogar noch nach der russischen Krim-Besetzung 2014 gehalten. Doch jetzt sind sich westliche Regierungschefs intern einig, ohne es öffentlich auszusprechen: Diese Vereinbarung mit Moskau wäre sofort hinfällig. Die Nato würde mit Truppen und Waffen massiv weit nach Osten vorrücken, bis an die Grenzen von Russland, Belarus und der Ukraine – auch die Stationierung von Atomraketen in Polen, dem Baltikum oder in Südosteuropa ist dann geplant, um Russland von einem Vormarsch auf Nato-Gebiet abzuhalten. Der Preis wäre hoch: Das Ende der bisherigen Sicherheitsordnung in Europa dürfte in ein neues Wettrüsten münden.

Waffen für einen Guerilla-Krieg in der Ukraine

Hinter den Kulissen bereiten die Regierungen der USA und Großbritanniens Initiativen vor, mit denen nach einer Invasion die ukrainische Widerstandsbewegung vom Westen unterstützt würde – um einen militärischen Erfolg Russlands zu verhindern, ohne dass die Nato selbst eingreift. US-Präsident Joe Biden soll das Putin frühzeitig in den bilateralen Gesprächen angedroht haben, inzwischen ist der Kreml aber auch aus anderen Quellen gut unterrichtet: US-Sicherheitsberater Jake Sullivan hat Senatoren in interner, aber nicht vollständig geheimer Runde erklärt, die USA seien bereit, eine Widerstandsbewegung gegen russische Besatzer zu bewaffnen. Verteidigungsminister Lloyd Austin bereitet demnach Operationen vor, wie der ukrainische Widerstand nach einer Invasion über den Landweg mit Militärhilfe versorgt werden könnte. Lesen sie auch: Putins brutale Söldner: „Gruppe Wagner“ vor Ukraine-Einsatz?

Hochrangige Mitarbeiter von Präsident Biden haben auch den Nato-Verbündeten erläutert, dass der US-Geheimdienst CIA und gegebenenfalls US-Spezialkräfte einen Aufstand unterstützen könnten. Die Regierung in Kiew bereitet den Widerstand für den Fall einer Invasion längst vor. Wegen der zu erwartenden, dauerhaften Gegenwehr von Teilen der Bevölkerung halten Sicherheitsexperten einen Einmarsch in die Ukraine für riskant, auch wenn Russland militärisch überlegen ist.

Auch der britische Premier Boris Johnson hat eine Hilfe für Aufständische ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Insider verstanden deshalb die Botschaft genau, die Johnson bei der Münchner Sicherheitskonferenz hinterließ: „Es ist im westlichen Interesse, dass eine Invasion scheitert und als gescheitert angesehen wird“. Ein russischer Sieg würde umgekehrt ein verheerendes Signal rund um die Welt senden, dass die Nachkriegsordnung gewaltsam gestürzt werde, warnte Johnson. Auch US-Sicherheitsberater Sullivan begründet so die Hilfe für einen möglichen Guerilla-Krieg: „Wir werden niemals einen russischen militärischen Sieg akzeptieren, der das Recht auf nationale Selbstbestimmung zerstört.“