Berlin. Im Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine kriselt es gewaltig. Es geht um Getreide, Bauern-Interessen und eine bevorstehende Wahl.

Eigentlich hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon genug Kummer. Die Offensive seiner Truppen gegen die russischen Aggressoren im Osten des Landes kommt nur langsam voran. Immer wieder kommt es zu tödlichen Luftangriffen auf Kiew und andere Orte. Mehr als anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn ist an ein normales Leben in der Ukraine nicht zu denken. In den vergangenen Tagen versuchte der Präsident, bei den Vereinten Nationen in New York und in der US-Hauptstadt Washington weitere Unterstützung für sein Land zu organisieren.

Und jetzt das: Es knirscht gewaltig im Verhältnis zu einem der wichtigsten Verbündeten. Die Beziehungen zwischen den Regierungen Polens und der Ukraine sind so schlecht wie seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 nicht. Es geht um ein polnisches Importverbot für ukrainisches Getreide. Und neuerdings sogar um einen möglichen Stopp polnischer Waffenlieferungen an Kiew. Am 15. Oktober wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Die rechtsnationale Regierungspartei PiS von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kann sich nicht sicher sein, auch nach dem Urnengang das Sagen im Land zu haben. Sie steht derzeit auch wegen eines möglichen Korruptionsskandals um verkaufte Arbeitsvisa an Antragsteller aus Afrika und Asien unter Druck.

Polen: Bestehende Lieferverpflichtungen werden noch erfüllt

Am Mittwochabend vermittelte der Regierungschef in einem TV-Interview den Eindruck, die Lieferung von Kriegsgerät an die Ukraine stoppen zu wollen. Auf die Frage, ob Polen trotz des Getreidestreits bei seiner Hilfe bleibe, sagte Morawiecki: „Wir liefern schon keine Rüstungsgüter mehr an die Ukraine, sondern rüsten uns selbst mit den modernsten Waffen aus.“

Der EU- und Nato-Staat Polen ist bislang einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und hat auch zahlreiche Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Der polnische Regierungssprecher Piotr Müller präzisierte nach den Äußerungen seines Chefs, dass Polen seine Waffenlieferungen an die Ukraine auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken wolle. Er sagte: „Im Zusammenhang mit Fragen zu Waffenlieferungen möchte ich Ihnen mitteilen, dass Polen nur zuvor vereinbarte Lieferungen von Munition und Rüstungsgütern ausführt. Einschließlich derjenigen, die sich aus unterzeichneten Verträgen mit der Ukraine ergeben.“

Bei den Vereinten Nationen in New York und in der US-Hauptstadt Washington bemühte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt um mehr Unterstützung für sein Land. Nun gibt es ausgerechnet Streit mit dem wichtigen Verbündeten Polen. Foto: Richard Drew / dpa

Was das bedeutet, ist freilich nicht ganz klar. Man kann die Äußerungen des Regierungssprechers auch als halbes Zurückrudern interpretieren. Die Polen wollen also ihre bisherigen Zusagen für die Lieferungen von Kriegsgerät einhalten. Wie es dann weitergeht, wird man sehen müssen – im Zweifel nach den Wahlen vom 15. Oktober.

Es gibt bislang auch keine Anzeichen dafür, dass Polen die Bemühungen der Europäischen Union konterkarieren will, einen Rüstungsfonds in Höhe von 20 Milliarden Euro für die Ukraine auf die Beine zu stellen. Ministerpräsident Morawiecki hatte in dem TV-Interview zudem betont, dass über das Drehkreuz Rzeszow im Südosten Polens weiterhin die Militärhilfe der Nato für die Ukraine abgewickelt werden solle. Beobachter weisen außerdem darauf hin, dass Polen in den eigenen Beständen gar nicht mehr viele Waffensysteme habe, die es an die Ukraine liefern könne. Das, was sich dafür eignete, ist weitgehend im Nachbarland. Bei weiteren Lieferungen geht es um neue Ware.

Westliche Verbündete sind trotzdem irritiert. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte am Donnerstag an, das Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Mariusz Blaszczak suchen zu wollen. Vorher wolle er sich nicht zu dem Sachverhalt äußern, sagte Pistorius bei einem Besuch in Rostock.

Ukraine: Selenskyj beklagt „politisches Theater der Solidarität“

Vergiftet ist die Stimmung zwischen Polen und der Ukraine vor allem wegen des Streits um ukrainische Getreidelieferungen. Die Ukraine gehört zu den größten Getreideproduzenten des Planeten und ist dringend auf die Exporteinnahmen angewiesen, um den Krieg gegen die russischen Aggressoren bestreiten zu können. Russland versucht aber, die Ausfuhr über das Schwarze Meer zu unterbinden. Ein großer Teil des Getreides wird über EU-Staaten auf die Weltmärkte geschafft.

Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, und Mateusz Morawiecki (M), Ministerpräsident von Polen (Archivbild) Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Am vergangenen Freitag hatte die EU-Kommission bestehende Importbeschränkungen für den europäischen Markt aufgehoben. Polen, die Slowakei und Ungarn kündigten aber an, mit Rücksicht auf die eigenen Bauern daran festhalten zu wollen. Gerade im polnischen Wahlkampf ist das Thema sehr sensibel – Morawieckis PiS will nicht die polnische Bauernschaft gegen sich aufbringen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte am Dienstag bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen gesagt: „Es alarmierend zu sehen, wie einige unserer Freunde in Europa ein politisches Theater der Solidarität spielen und einen Thriller aus dem Getreide machen.“ Tatsächlich würden diese Länder die Bühne für den Schauspieler aus Moskau vorbereiten – also für Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Nach diesen Äußerungen bestellte das polnische Außenministerium den ukrainischen Botschafter ein – auch das war ein ungewöhnlicher Vorgang.

Immerhin scheint in diesem Konflikt jetzt Entspannung möglich zu sein: Die Landwirtschaftsminister beider Länder verständigten sich bei einem Telefonat am Donnerstag darauf, eine Verhandlungslösung anzustreben. Polen forderte die Ukraine auf, eine Klage vor der Welthandelsorganisation WTO zurückzuziehen. Die Slowakei wiederum kündigte an, den Import ukrainischen Getreides nun doch nicht blockieren zu wollen. Somit widersetzen sich derzeit nur noch Polen und Ungarn dem Beschluss der Brüsseler EU-Kommission.