Brüssel. Im schlimmsten Fall wird sogar sein Vermögen gesperrt: Das EU-Parlament will Schröder wegen seiner Russland-Kontakte unter Druck setzen

Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder gerät wegen seiner Russland-Kontakte jetzt auch unter massiven Druck der Europäischen Union. Schröder soll auf eine EU-Sanktionsliste zum russischen Ukraine-Angriff gesetzt werden, fordert das EU-Parlament in einer Resolution, die am Donnerstag final beschlossen werden soll. Die Folgen wären dramatisch: Wer auf der Sanktionsliste steht, dessen Vermögen in der EU wird gesperrt.

Die Resolution habe nach den Vorberatungen eine breite Mehrheit im Parlament, sagte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Laut Resolutionsentwurf, der unserer Redaktion vorliegt, wird der Beschluss von den Fraktionen der Christdemokraten (EVP), der Sozialdemokraten (S&P), der Liberalen und der Grünen getragen, die Annahme der Resolution ist damit sicher.

In dem Text heißt es, der EU-Rat der Mitgliedstaaten solle die Sanktionsliste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf europäische Mitglieder in Aufsichtsräten wichtiger russischer Unternehmen ausweiten. Ebenso solle dies für Politiker gelten, die Geld aus Russland erhielten.

Schröder soll Tätigkeit für russische Unternehmen einstellen

Schröder wäre betroffen, weil er im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft sitzt und für die Pipeline-Gesellschaft Nord Stream tätig ist. Neben ihm wird in der Resolution namentlich auch die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl genannt, die ebenfalls Mitglied des Rosneft-Aufsichtsrats ist.

Die Resolution fordert, beide sollten dem Beispiel anderer Ex-Politiker folgen, die ihre Tätigkeit für russischen Unternehmen wegen des Ukraine-Kriegs eingestellt haben: Genannt werden der österreichische Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, der frühere französische Premier Francois Fillon und Esko Aho, Ex-Regierungschef Finnlands.

Gerhard Schröder, damals noch Bundeskanzler, bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin 2005 in Berlin. Foto: Guido Bergmann / AFP

Der CSU-Abgeordnete Ferber sagte: „Viele andere Politiker, die in den Aufsichtsräten russischer Unternehmen saßen, haben nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs zügig die richtigen Konsequenzen gezogen.“ Gerhard Schröder sei einer der wenigen, der uneinsichtig bleibe und Geld über Moral stelle. Schröder sei „zum Cheflobbyisten von Wladimir Putin in Deutschland geworden und treibt schamlos die politische Agenda des Kremls voran“, erklärte Ferber.

Dies sei moralisch inakzeptabel und müsse auch politische Konsequenzen haben. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner sagte: „Gerhard Schröder repräsentiert nicht mehr Deutschlands, sondern Putins Interessen. Entsprechend gehört er genauso sanktioniert wird alle anderen Putinprofiteure.”

Welche Konsequenzen der erwartete Parlamentsbeschluss haben wird, ist noch unklar. Über Sanktionen entscheidet nicht das Parlament, sondern der Rat der EU-Mitgliedstaaten, in der Regel auf Vorschlag des EU-Außenbeauftragten. Sollte Schröder tatsächlich auf die bestehende Sanktionsliste gesetzt werden, würde die EU seine Vermögenswerte einfrieren: Dann würden seine Bankkonten und andere finanzielle Vermögenswerte gesperrt. Der bevorstehende Beschluss zeigt aber auch, wie breit der Unmut in der Europäischen Union über das Verhalten des früheren Bundeskanzlers ist.

