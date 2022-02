Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wird Kiew bereits von ersten Kämpfen erschüttert. Experten sehen in der Eroberung der ukrainischen Hauptstadt eines der Hauptziele der russischen Streitkräfte. Tausende Menschen verlassen die Stadt Richtung Westen.

Kiew im Fokus am dritten Tag des russischen Krieges gegen die Ukraine

Regierungserklärung Ukraine-Krieg: So sehen Sie Scholz' Rede im Livestream

Berlin Bundeskanzler Scholz gibt am Sonntag eine Regierungserklärung zu deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine ab. So sehen Sie die Rede.

Der Ukraine-Konflikt um die SeparatistengebieteLuhansk und Donezk hat sich zu einem Krieg entwickelt. Russland greift die Ukraine aus drei Himmelsrichtungen an – und trifft dabei auf den erbitterten Widerstand der ukrainischen Armee.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Um die Ukraine in ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression zu unterstützen, hat die Bundesregierung einen Kurswechsel bei ihrer Haltung zu Waffenlieferungen vollzogen. Am Samstagabend erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Deutschland werde 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" in die Ukraine liefern.

Dazu wird Scholz am Sonntag um 11.00 Uhr in einer Sondersitzung im Bundestag eine rund 30-minütige Regierungserklärung abgeben. Anschließend gibt es zweieinhalbstündige Aussprache der Fraktionen. Der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix wird die Regierungserklärung sowie die Aussprache live übertragen. Auf Youtube wird es einen Livestream der "Tagesschau" auf den gleichnamigen Kanal geben. (fmg)

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt