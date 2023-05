Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die komplette Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut verkündet. "Heute, am 20. Mai, um die Mittagszeit, wurde Bachmut vollständig eingenommen", sagte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Zuletzt hatte es jedoch immer wieder Berichte über Geländegewinne der ukrainischen Armee in Bachmut gegeben.

Berlin. Seit Samstag meldet Russland die Einnahme von Bachmut, Wladimir Putin gratuliert den Truppen bereits. Dem widerspricht Selenskyj.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich missverständlich dazu geäußert, ob russische Truppen die Stadt Bachmut vollständig eingenommen haben. Bei einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima am Sonntag fragte ein Reporter Selenskyj, ob die Stadt im Osten der Ukraine noch in ukrainischer Hand sei. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters und die Bloomberg-Reporterin Jenny Leonard berichten, antwortete der ukrainische Präsident während des G7-Gipfels auf die Frage, ob die Stadt noch unter der Kontrolle Kiews sei: „Ich glaube nicht.“

Ein Sprecher Selenskyjs erklärte, dass der Präsident die russische Eroberung Bachmuts nicht bestätigt habe. Die Frage des Reporters beim G7-Gipfel sei gewesen: „Die Russen sagen, dass sie Bachmut eingenommen haben“, schrieb Selenskyj-Sprecher Serhij Nykyforow auf Facebook: „Antwort des Präsidenten: Ich denke nein.“ Auf diese Weise habe der Präsident die Eroberung von Bachmut durch die russischen Truppen bestritten, fügte der Sprecher hinzu.

Ukraine: Bachmut laut Selenkyj fast vollständig zerstört

Selenskyj sagte zudem, dass die Stadt fast vollständig zerstört sei. Es gebe dort keine Gebäude mehr „und eine Menge toter Russen“. Er sagte weiter: „Es ist eine Tragödie.“ Aber heute sei Bachmut „nur in unseren Herzen“. Selenskyj dankte den ukrainischen Soldaten dort für ihren Einsatz.

Russland hatte zuvor die monatelange Schlacht um Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine verkündet. Der Generalstab in Kiew schrieb in seinem morgendlichen Lagebericht: „Der Kampf um die Stadt Bachmut geht weiter.“ (dpa/bef)

