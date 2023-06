Russland meldet Abwehr "großangelegter" ukrainischer Offensive in Donezk

Berlin Ein wichtiger Staudamm im russisch besetzten Teil von Cherson wurde zerstört. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig verantwortlich.

Der Kachowka-Staudamm in der Region Cherson wurde zerstört

Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig

Eine Flutwelle rollt flußabwärts – Evakuierungen haben begonnen

Im von Russland besetzten Teil der südukrainischen Region Cherson ist nach Angaben beider Kriegsparteien der wichtige Kachowka-Staudamm nahe der Front schwer beschädigt worden. Kiew und Moskau machten sich am Dienstagmorgen gegenseitig für den Vorfall mit potenziell gravierenden Folgen verantwortlich. Ukrainischen Angaben zufolge könnte dutzende Orte von der Zerstörung des Staudamms betroffen sein.

Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte mit, die russischen Besatzer hätten den Damm in der Stadt Nowa Kachowka selbst gesprengt. Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, innerhalb von fünf Stunden könne der Wasserstand eine kritische Höhe erreichen.

Luftaufnahme des Kachowka-Staudamms, aufgenommen am 5. Juni 2023. Foto: Satellite image ©2023 Maxar Technologies / AFP

Russland macht ukrainischen Beschuss für Zerstörung verantwortlich

Auf der linken Seite des Flusses Dnipro, wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt, sei mit Evakuierungen begonnen worden. Mehrere Dörfer seinen "vollständig oder teilweise" überflutet, teilte Prokudin mit. "Etwa 16.000 Menschen befinden sich in der kritischen Zone am rechten Ufer", erklärte er in einem Onlinedienst. "Das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und Menge des Wassers sowie die wahrscheinlichen Überschwemmungsgebiete werden gerade bestimmt."

Die russischen Besatzer hingegen machten ukrainischen Beschuss für die Schäden am Kachowka-Staudamm verantwortlich. "Das Wasser ist gestiegen", sagte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister in Nowa Kachowka, Wladimir Leontjew, staatlichen russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Bislang gebe es aber keine Notwendigkeit, Zivilisten in Sicherheit zu bringen.

Leontjew räumte aber ein, dass es zu Problemen bei der Wasserversorgung auf der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommen könnte, die südlich von Cherson liegt. Diese wird mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee beliefert. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Staudamm zerstört: Selenskyj beruft Sicherheitsrat ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berief unterdessen den Nationalen Sicherheitsrat ein. "Wasserkraftwerk Kachowka. Ein weiteres Kriegsverbrechen, begangen von russischen Terroristen", schrieb Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak am Dienstag im Onlinedienst Telegram. "Der Präsident hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen", fügte er hinzu.

Selenskyj selbst machte auf Telegram "russische Terroristen" für die Zerstörung verantwortlich. "Die Zerstörung des Damms des Kachowka-Wasserkraftwerks beweist der ganzen Welt, dass sie aus jeder Ecke der Ukraine vertrieben werden müssen", schrieb der Präsident.

Experte warnt vor vier bis fünf Meter hoher Flutwelle

In den sozialen Medien kursieren Videos, die die überschwemmten Gebiete zeigen sollen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Verteidigungsexperte Nico Lange schrieb auf Twitter, es sei davon auszugehen, dass das Wasser vor allem auf der russisch besetzten Seite des Dnipro für Überschwemmungen sorgen werde. Simulationen zufolge würde der Hafen von Cherson etwa in 15 bis 20 Stunden von einer vier bis fünf Meter hohen Flutwelle getroffen werden. Durch die Zerstörung des Staudammes würde außerdem die Überquerung des Flusses unmöglich werden.

Immer wieder hatte die Ukraine in den vergangenen Monaten vor einem möglichen Sabotageakt der Russen in Nowa Kachowka gewarnt. Für besondere Beunruhigung sorgte, als die Besatzer im vergangenen November die Evakuierung der Stadt ankündigten. Selenskyj hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres davor gewarnt, dass bei einer Zerstörung des Damms 80 Ortschaften, unter anderem die Stadt Cherson, überschwemmt werden würden.

