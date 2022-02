Die Kritik von UN-Generalsekretär Antonio Guterres am russischen Vorgehen in der Ost-Ukraine ist von Moskau in scharfer Form zurückgewiesen worden.

Die Separatisten in der Ukraine haben Russlands Präsident Wladimir Putin um militärischen Beistand gebeten. Mehr im Ukraine-Newsblog.

Im Ukraine-Konflikt wird ein Krieg mit Russland immer wahrscheinlicher

Separatistenführer in der Ostukraine haben Putin um militärische Hilfe gebeten

Die US-Regierung verhängen Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

Russland kündigt auf die von den USA verhängten Sanktionen eine "starke Antwort" an

Das ukrainische Parlament hat den Ausnahmezustand bestätigt

Die EU hat einen Sondergipfel für Donnerstagabend einberufen

Berlin/Kiew/Moskau. Im Ukraine-Konflikt scheint ein Krieg immer wahrscheinlicher. Die US-Regierung warnt davor, dass eine Invasion russischer Truppen bald bevorstehen könnte. "Wir glauben, dass sie bereit sind", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwochabend. Die Separatistenführer in der Ostukraine haben Wladimir Putin inzwischen um militärische Hilfe gebeten. Der russische Präsident hatte ein militärisches Eingreifen in Aussicht gestellt, sollte er gefragt werden.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit Wochenbeginn, als Russlands Präsident Wladimir Putin die Unabhängigkeit der Regionen Luhansk und Donezk ausrief und seine Truppen entsandte, eskaliert die Lage immer weiter. Der Westen reagiert auf die russische Aggression mit harten Sanktionen. Deutschland hat die Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Doch Putin rückt nicht von seinen Forderungen ab. Er ruft zur internationalen Anerkennung der ukrainischen Halbinsel Krim als Teil von Russland auf und dass die Ukraine nicht der Nato beitreten dürfe.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

News zum Ukraine-Konflikt von Mittwoch, 23. Februar: USA sehen keine Anzeichen für Deeskalation im Konflikt mit Russland

22.46 Uhr: Die US-Regierung sieht keine Anzeichen für eine Deeskalation mit Russland im Konflikt um die Ukraine und warnt vor "Verlusten und Zerstörung". Nichts weise darauf hin, dass Russlands Präsident Wladimir Putin bereit sei, Truppen zurückzuziehen und eine ernsthafte diplomatische Lösung zu finden, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch. Er machte auch deutlich, dass die USA "jeden Zentimeter des Nato-Gebiets" verteidigen würden. "Noch einmal: Wir wollen nicht, dass es so weit kommt. Aber wenn es doch dazu kommt, werden die Vereinigten Staaten bereit sein."

Ein Angriff auf die Ukraine wäre "nicht unblutig", so Kirby weiter. "Wir glauben, dass er erhebliche Verluste und Zerstörungen mit sich bringen wird, und dass er nur zu Instabilität auf dem europäischen Kontinent führen wird." All das müsse nicht so sein. Putin müsse sich nicht für einen "selbstgewählten Krieg" entscheiden. "Er kann hier einen anderen Weg wählen, der ihm immer noch offen steht, und das ist es, was ich denke, was wir alle von ihm sehen wollen."

Separatisten bitten Putin um militärischen Beistand

22.12 Uhr: Die Separatistenführer in der Ostukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin um militärische Hilfe gebeten.

Die Chefs der Volksrepubliken Luhansk und Donezk hätten in Briefen um Beistand gebeten, um Angriffe von der ukrainischen Armee abzuwehren, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Mittwochabend mit. Putin hatte ein militärisches Eingreifen in Aussicht gestellt, sollte er gefragt werden.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Wehrbeauftragte: Bundeswehr muss im Krisenfall schneller einsatzbereit sein

22.09 Uhr: Der Konflikt mit Russland erhöht der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl, zufolge den Druck auf die Bundeswehr, im Krisenfall schneller einsatzbereit zu sein. "Die Einsatzbereitschaft und Kaltstartfähigkeit müssen weiter verbessert werden, damit die Bundeswehr schnell, flexibel und wirksam handeln kann", sagte Högl unserer Redaktion. "Für die Bundeswehr bedeutet der Konflikt in der Ukraine, dass sie sich wieder stärker auf ihre Kernaufgaben und auf die Bündnis- und Landesverteidigung konzentrieren muss - das betrifft Personal, Material, Infrastruktur, Ausbildung und Übungen."

Es sei aber auch klar, "dass der Konflikt letztlich nicht militärisch gelöst werden kann, sondern es eine gemeinsame Antwort von Nato und EU auf der Basis von Sanktionen geben muss", sagte Högl. "Wir stocken die Kräfte in Litauen auf, die Bereitschaftszeiten der schnellen Eingreiftruppe der Nato werden verkürzt. Das zeigt, dass wir die Ukraine in diesem Konflikt nicht allein lassen."

Bundeswehr-Truppen sind als Teil des Nato-Kontingents im Baltikum stationiert. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

USA warnen vor Angriff Russlands auf Ukraine: "Sie sind bereit"

22.01 Uhr: Die US-Regierung hat vor einem baldigen russischen Angriff auf die Ukraine gewarnt. "Was wir sehen, ist, dass sich die russischen Streitkräfte weiter näher an der Grenze versammeln und sich in ein fortgeschrittenes Stadium der Handlungsbereitschaft versetzen, um praktisch jederzeit eine militärische Aktion in der Ukraine durchzuführen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch. "Wir glauben, dass sie bereit sind", warnte Kirby.

Ukrainisches Parlament bestätigt landesweiten Ausnahmezustand

21.04 Uhr: Das ukrainische Parlament hat den landesweiten Ausnahmezustand offiziell bestätigt. Die Abgeordneten stimmten am Mittwochabend in Kiew für die vom ukrainischen Sicherheitsrat auf den Weg gebrachte Maßnahme. Angesichts des russischen Vorgehens in der Ostukraine hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend die Mobilisierung von Reservisten angekündigt.

USA: Russische Soldaten zu "fast 100" Prozent bereit für Ukraine-Invasion

20.46 Uhr: Die militärischen Bedingungen für eine russische Großoffensive in der Ukraine sind nach US-Einschätzung erreicht. "Fast 100 Prozent" der für eine vollumfängliche Invasion erforderlichen Soldaten befänden sich inzwischen an der richtigen Position, sagte ein Vertreter des Pentagon am Mittwoch vor Journalisten. Ob es tatsächlich zu einem Einmarsch komme, liege nun einzig beim russischen Staatschef Wladimir Putin. "Sie könnten jetzt jederzeit beginnen."

Dem Pentagon-Vertreter zufolge befinden sich rund 80 Prozent der etwa 150.000 an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen russischen Soldaten in der für einen Angriff nötigen Bereitschaftsstellung. Dies hieße, dass der Großteil der Soldaten bereits in Angriffsformationen wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt zusammenstünde.

US-Regierung bringt Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG auf den Weg

20.01 Uhr: Nach der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Bundesregierung bringen die USA nun doch Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren Top-Manager auf den Weg. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in einer schriftlichen Mitteilung an. Biden hatte zuvor aus Rücksicht auf Deutschland auf einen solchen Schritt verzichtet.

Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2. Foto: dpa

CNN: Große russische Invasion steht unmittelbar bevor

19.58 Uhr: Laut dem US-Nachrichtensender CNN haben die USA die ukrainische Regierung am Mittwoch davor gewarnt, dass eine große russische Invasion unmittelbar bevorstehe. Darauf würden jüngste Geheimdienst-Informationen hindeuten. CNN beruft sich dabei auf Offizielle aus der Ukraine, den USA und dem Westen.

Der US-Sender nannte zwei weitere Quellen, die bestätigt haben sollen, dass zusätzliche russische Truppen die Grenze zur Donbass-Region überschritten hätten, seit Putin die beiden Regionen anerkannt und "Friedenstruppen entsand hatte. Einem hochrangigen US-Beamten zufolge soll Russland ein bis zwei so genannte taktische Bataillonsgruppen, Russlands wichtigste Kampfformation, stationiert haben, die jeweils durchschnittlich etwa 800 Soldaten umfassen.

Britischer Verteidigungsminister bezeichnet Putin als "völlig irre"

19.37 Uhr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Zusammenhang mit der Eskalation des Ukraine-Konflikts als "völlig irre" bezeichnet. Die Äußerung fiel bei einem Treffen mit Soldaten in London am Mittwoch. Er fügte hinzu, die britische Einheit Scots Guards habe dem russischen Zaren Nikolaus I. im Krimkrieg 1853 "in den Hintern getreten" und könnte das jederzeit wieder tun. Der Zar und der aktuelle russische Präsident hätten denselben Fehler begangen, keine Verbündeten zu suchen, so Wallace weiter. Im Krimkrieg kämpften Großbritannien und Frankreich erfolgreich an der Seite des Osmanischen Reichs gegen das Zarenreich.

"Die Ukraine hat jedes Recht, ihre Grenzen zu verteidigen": der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Foto: dpa

Flugabwehrraketen aus Lettland in die Ukraine geliefert

19.17 Uhr: Die Ukraine hat eine Ladung Flugabwehrraketen von Lettland erhalten. Die Stinger-Waffensysteme sind in Kiew angekommen und wurden an die Ukraine übergeben, wie das lettische Verteidigungsministerium in Riga am Mittwoch mitteilte. Zur Anzahl an gelieferten Raketen wurden keine Angaben gemacht. Die Lieferung war von der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes bei einer nicht-öffentlichen Sitzung am 15. Februar beschlossen worden. Damit soll die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gestärkt werden.

Lettland hatte zusammen mit den beiden anderen Baltenstaaten Estland und Litauen angekündigt, in den USA hergestellte Waffensysteme an Kiew zu liefern - mit Zustimmung Washingtons. Auch Litauen schickte zuvor bereits Stinger-Flugabwehrraketen in die Ukraine, Estland übergab Javelin-Panzerabwehrraketen.

Cyberangriff in der Ukraine belastet Aktienmarkt

18.53 Uhr: Der Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt an diesem Mittwoch ist gescheitert. Nach einem Cyberangriff auf Regierungswebseiten der Ukraine sowie auf einige Banken drehte der Dax am Nachmittag in die Verlustzone. Mit einem Minus von 0,42 Prozent auf 14 631,36 Zählern ging das deutsche Börsenbarometer letztlich knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief aus dem Handel.

In nunmehr sechs verlustreichen Börsentagen sackte der Leitindex im Sog des Konflikts um die Ukraine um fast 800 Punkte oder etwas mehr als fünf Prozent ab.

Lettischer Präsident begrüßt Nato-Verstärkung im Baltikum

18.32 Uhr: Die Bundesregierung hat den russischen Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, wegen der Eskalation in der Ukraine-Krise ins Außenministerium einbestellt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Regierungskreisen fand das Gespräch am Mittwoch mit der Politischen Direktorin des Auswärtigen Amts, Tjorven Bellmann, statt. Über Inhalte der Unterredung wurde zunächst nichts bekannt.

Nach der Anerkennung der Separatistengebiete von Luhansk und Donezk in der Ostukraine durch den Kreml hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert und ihm wegen seines Vorgehens Lügen vorgeworfen. Nach einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin signalisierte sie aber zugleich Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen über eine Deeskalation der Lage.

Baerbock: Putin hat Minsker Abkommen "einseitig zertrümmert".

18.20 Uhr: Angesichts der russischen Aggression in der Ukraine hat Lettlands Präsident Egils Levits die Stärkung der Nato-Ostflanke begrüßt. Die Truppenverstärkung sei "ein deutliches Signal" an Moskau, dass die Nato bereit sei, ihre Verpflichtungen im Bündnisfall zu erfüllen, sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in Hamburg.

Er sei Deutschland für die bereits erfolgte personelle Verstärkung des Bundeswehreinsatzes in Litauen dankbar. Auch habe Kanada am Mittwoch angekündigt, sein Militärkontingent in Lettland aufzustocken. Zudem wolle Großbritannien die Zahl seiner Truppen in Estland verdoppeln. Das zeige, "die Nato ist stark. Diese Sprache versteht Russland", sagte Levits.

Auch die USA hatten am Dienstag angekündigt, ein rund 800 Mann starkes Infanteriebataillon von Italien in die baltischen Staaten zu verlegen. Auch Kampfhubschrauber sollen in die Region geschickt werden. Die russische Eskalation in der Ukraine habe ihn nicht überrascht, sagte Levits. "Durch die langen Jahre der Besatzung kennen wir die Denkweise Russlands (...) Dass diese imperialistische Denkweise des 19. Jahrhunderts jetzt so offen zutage getreten ist, ist vielleicht eine Überraschung für viele westliche Staaten, aber nicht für uns."

Ukraine trifft Vorkehrungen für drohenden russischen Einmarsch

17.52 Uhr: Die Ukraine verstärkt ihre Vorbereitungen auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen: Kiew ordnete am Mittwoch die Mobilisierung von Reservisten an und forderte seine Bürger zum Verlassen Russlands auf. Der ukrainische Sicherheitsrat sprach sich für die Verhängung des landesweiten Ausnahmezustands aus. Russland begann derweil mit dem Abzug seines diplomatischen Personals aus der Ukraine und kündigte eine "harte" Antwort auf die Sanktionen der USA an.

Das ukrainische Außenministerium rief die rund drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer auf, das Land wegen einer "möglichen russischen Aggression" sofort zu verlassen. Das Militär ordnete zudem die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an.

Eine "allgemeine Mobilisierung" hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Vortag noch ausgeschlossen. Die Ukraine verfügt über rund 200.000 Soldaten, hinzu kommen die Reservisten. Das russische Militär ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet.

Guterres sieht Welt wegen Ukraine-Krise in "Moment der Gefahr"

17.27 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer weiteren Eskalation der Russland-Ukraine-Krise gewarnt. "Unsere Welt befindet sich in einem Moment der Gefahr", sagte Guterres am Mittwoch bei einer Debatte der UN-Vollversammlung in New York zur Ukraine. Sollte sich der Konflikt in der Ukraine ausweiten, könnte dies zu einer Krise führen, deren "Ausmaß und Schwere" die Welt seit Jahren nicht erlebt habe.

"Wir treffen uns inmitten der schwersten globalen Krise für Frieden und Sicherheit in den vergangenen Jahren und sicherlich in meiner Zeit als Generalsekretär", sagte Guterres. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine anzuerkennen, stelle eine Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine dar.

Putin zeigt sich in Ukraine-Krise unnachgiebig.

EU-Sanktionen gegen Russland beschlossen

17.09 Uhr: Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind nun auch formell von den 27 Mitgliedstaaten beschlossen worden. Das teilte der Rat der EU-Staaten am Mittwochnachmittag mit. Für die folgenden Stunden war die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt geplant. Damit wären die Strafmaßmaßnahmen dann in Kraft.

Bereits am Dienstagabend hatten sich die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten politisch auf das Sanktionspaket geeinigt. EU-Ratschef Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßten die rasche Annahme der Strafmaßnahmen in gleichlautenden Tweets.

Lesen Sie auch den Kommentar: Auf Putins Rambo-Politik müssen starke Sanktionen folgen

Sie sehen vor, die 351 Abgeordneten des russischen Parlaments auf die EU-Sanktionsliste zu setzen, die die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine auf den Weg gebracht haben. Hinzu kommen 27 Personen und Organisationen, die dazu beitragen, die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu untergraben. Darunter seien Entscheidungsträger wie Regierungsmitglieder, Geschäftsleute, Oligarchen und ranghohe Militäroffiziere. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen gehört der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu dazu.

Krieg mit Russland würde Ende der Weltordnung bedeuten

16.50 Uhr: Mit eindringlichen Worten hat der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, die UN-Vollversammlung in New York vor einem Einmarsch Russlands in sein Land gewarnt. "Der Beginn eines großangelegten Krieges in der Ukraine wird das Ende der Weltordnung sein, wie wir sie kennen", sagte Kuleba am Mittwoch vor dem größten Gremium der Vereinten Nationen.

"Ich warne jede Nation in diesem hochrangigen Saal: Niemand wird diese Krise auszusitzen können, wenn Präsident Putin beschließt, dass er mit seiner Aggression gegen die Ukraine fortfahren kann", sagte Kuleba. Es handle sich auf einen Angriff auf die internationale Ordnung und die Unabhängigkeit eines jeden Landes.

Die Welt müsse sich auf eine "neue, düstere Realität einer neuen aggressiven und revisionistischen Herrschaft in ganz Europa" einstellen. Gleichzeitig versicherte er, dass die Ukraine, anders als von Moskau behauptet, keine militärischen Operationen in der Ostukraine plane. Russland wolle damit nur einen Vorwand für einen Krieg schaffen.

Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, im Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken. Foto: Alex Brandon/Pool AP/dpa

EU-Ratspräsident beruft Sondergipfel wegen Ukraine-Krise ein

16.29 Uhr: Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde an diesem Donnerstag um 20.00 Uhr beginnen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben des Belgiers.

Putin und Erdoğan haben telefoniert

16.02 Uhr: Die Präsidenten der Türkei und Russlands, Tayyip Erdoğan und Wladimir Putin, haben wegen der Eskalation in Osteuropa telefoniert. "Alle reden nur, keiner tut etwas", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Erdoğan danach. Bundeskanzler Olaf Scholz sei in Moskau gewesen, auch US-Präsident Joe Biden rede immer davon, dass man im Gespräch mit Russland sei. "Aber dabei ist nichts rausgekommen", so Erdogan.

Nun liege es an der NATO, etwas zu unternehmen. Welche Aktionen er damit meinte, ließ Erdogan jedoch offen. Laut Kreml habe Putin Erdoğan erklärt, er sei enttäuscht, dass die USA und die NATO seinen Forderungen nach Sicherheitsgarantien nicht nachgekommen seien.

Ukraine fordert Sicherheitsgarantien von Russland

15.54 Uhr: Die Ukraine fordert von Russland Sicherheitsgarantien, um Bewegung in die verfahrene Situation zu bekommen. "Ich denke, Russland sollte zu den Ländern gehören, die klare Sicherheitsgarantien geben. Ich habe schon oft vorgeschlagen, dass sich der russische Präsident zu Gesprächen an den Verhandlungstisch setzen sollte", sagt Präsident Wolodymyr Selenskij. Die weiteren Schritte der Ukraine hingen von den weiteren Aktionen Russlands ab.

Russland kündigt "starke Antwort" auf US-Sanktionen an

14.57 Uhr: Russland hat auf die im Konflikt um die Ukraine von den USA verhängten Sanktionen eine "starke Antwort" angekündigt. Diese müsse "nicht unbedingt symmetrisch, aber austariert und spürbar für die amerikanische Seite" sein, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Russland habe bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass es die Folgen ausländischer Strafmaßnahmen gut abfedern könne, hieß es zudem. "Und mehr noch, der Sanktionsdruck kann unsere Entschlossenheit, unsere Interessen zu verteidigen, nicht beeinflussen."

Die USA hatten – ebenso wie die EU – mit einem Paket von Strafen auf die Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk durch Moskau reagiert. Washington kündigte Sanktionen gegen zwei große russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer Putins und deren Familien an. Die neuen EU-Maßnahmen sehen unter anderem vor, jene 351 Abgeordnete des russischen Parlaments auf die Sanktionsliste zu setzen, die die Anerkennung von Donezk und Luhansk auf den Weg gebracht hatten.

Bundesregierung bereitet sich auf Fluchtbewegung aus der Ukraine vor

14.47 Uhr: Deutschland bereitet sich auf eine mögliche Fluchtbewegung aus der Ukraine vor. Auf die Frage, ob womöglich auch Deutschland im Falle einer großangelegten Invasion zu einem wichtigen Fluchtziel werden könne, antwortete der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall: "Das ist heute, jedenfalls aus Sicht des Bundesinnenministeriums, noch nicht seriös abschätzbar, aber natürlich sind wir auf denkbare Szenarien vorbereitet und natürlich sind wir darüber auch mit den Ländern im Kontakt, was Aufnahmekapazitäten angeht." Zur Koordination möglicher Hilfe stehe man zudem mit mehreren EU-Staaten, darunter auch die baltischen Staaten, sowie mit der Europäischen Kommission in Kontakt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Montag gesagt, Deutschland bereite sich derzeit vor allem darauf vor, den Ländern um die Ukraine mit humanitärer Unterstützung zu helfen. "Und wenn Flüchtlinge in unser Land kommen, denen natürlich auch", fügte die SPD-Politikerin hinzu. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte das direkt an die Ukraine grenzende Polen als vermutlich wichtigstes Fluchtziel genannt, daneben aber auch Italien, Deutschland und Frankreich.

Russland zieht diplomatische Mitarbeiter aus der Ukraine ab

14.17 Uhr: Russland hat mit dem Abzug von diplomatischen Mitarbeitern aus der Ukraine begonnen. Das berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Erdoğan kritisiert Westen in Ukraine-Krise

13.56 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich über westliche Diplomatie im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland beschwert. "Alle reden nur, keiner tut etwas", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Erdoğan am Mittwoch. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz seien in Moskau gewesen, auch US-Präsident Joe Biden rede immer davon, dass man im Gespräch mit Russland sei. "Aber dabei ist nichts rausgekommen", so Erdoğan. Nun liege es an der Nato, etwas zu unternehmen. Welche Aktionen er damit meinte, ließ Erdoğan jedoch offen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich über westliche Diplomatie im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland beschwert. Foto: dpa

Das Nato-Land Türkei pflegt sowohl zur Ukraine als auch zu Russland enge Beziehungen. Erdoğan sagte, die Türkei werde keinen der beiden Partner aufgeben. Die Türkei habe ein großes Interesse an engen Beziehungen zur Ukraine. Ankara verkauft Kiew etwa Kampfdrohnen. Auch die "sehr fortgeschrittenen" Beziehungen zu Russland wolle man nicht aufgeben. Ankara ist unter anderem wegen Gaslieferungen abhängig von Moskau.

Klimastiftung MV will Nord Stream 2 künftig nicht mehr unterstützen

13.44 Uhr: Die von der Nord Stream 2 AG mitfinanzierte Klimastiftung MV will die umstrittene deutsch-russische Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht länger unterstützen. Nach dem Stopp der Zertifizierung der Pipeline durch die Bundesregierung habe der Vorstand beschlossen, dass keine weiteren Anstrengungen durch die Stiftung unternommen würden, bei den noch anstehenden Arbeiten zu helfen, sagte der Vorsitzende und ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Russland kritisiert Äußerungen von UN-Generalsekretär

13.39 Uhr: Russland hat Äußerungen von UN-Generalsekretär António Guterres zur Lage in der umkämpften Ostukraine scharf kritisiert. Guterres habe sich dem Druck des Westens gebeugt und Erklärungen zu den Vorgängen in der Ostukraine abgegeben, "die seinem Status und seinen Vollmachten laut UN-Charta nicht entsprechen", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen habe Neutralität zu wahren und sei "immer verpflichtet, für einen direkten Dialog zwischen den Konflikt-Staaten einzutreten".

Guterres hatte Russland am Dienstag für die Eskalation im Ukraine-Konflikt verurteilt und die Einhaltung des Völkerrechts gefordert. "Wenn Truppen eines Landes ohne dessen Zustimmung das Hoheitsgebiet eines anderen Landes betreten, sind diese keine unparteiischen Friedenswächter, sie sind überhaupt keine Friedenswächter", sagte Guterres in New York in einer selten offenen Kritik an einer UN-Vetomacht.

Italien stellt Ukraine 110 Millionen Euro in Aussicht

13.23 Uhr: Italien erwägt Finanzhilfen über rund 110 Millionen Euro für die Ukraine. Es gehe darum, "die ukrainische Bevölkerung und Wirtschaft in Bereichen zu unterstützen, die mit den Behörden in Kiew vereinbart werden", sagte Außenminister Luigi Di Maio im Parlament. Italien werde sich bemühen, die Auswirkungen der vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen auf seine eigene Wirtschaft und seine strategischen Interessen "so weit wie möglich" zu begrenzen.

Ton im Streit um Waffenlieferungen an Ukraine wird schärfer

12.51 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, verschärft den Streit um das deutsche Nein zu Waffenlieferungen an sein Land. Melnyk warf der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dazu am Mittwoch über Twitter "Zynismus pur" vor. "Auch wenn man mit Defensivwaffen ein einziges Leben eines Soldaten oder Zivilisten retten könnte, würde sich diese Entscheidung über Waffenlieferungen der Ampel lohnen. Anstatt dessen ist man bereit, das Morden von Hunderttausenden einfach in Kauf zu nehmen", schrieb er.

Strack-Zimmermann äußerte als Reaktion Verständnis für riesige Sorgen der Ukraine, dennoch sei das Auftreten des Botschafters in Berlin befremdlich. Zu unterstellen, Deutschland würde leichtfertig Hunderttausende Tote in Kauf nehmen, sei "maßlos". Dies gelte auch für nur über die Presse erhobene Forderungen, die nicht an die Bundesregierung gestellt würden und Waffen einzufordern, von denen er wisse, dass Deutschland "sie gar nicht hat". Strack-Zimmermann: "Er verwechselt Freund und Feind."

🇩🇪Zynismus pur. Auch wenn man mit Defensivwaffen ein einziges Leben eines 🇺🇦Soldaten oder Zivilisten retten könnte, würde sich diese Entscheidung über 🇩🇪Waffenlieferungen der Ampel lohnen. Anstatt dessen ist man bereit, das Morden von Hunderttausenden 🇺🇦einfach in Kauf zu nehmen https://t.co/dWgZT0LI5v — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 23, 2022

Außenministerin Baerbock äußert sich zum Ukraine-Konflikt

12.39 Uhr: "Wir wollen keinen Krieg in Europa und es ist an Russland, seine Eskalationsschritte entsprechend zurückzunehmen", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich dazu entschieden, gegen das Völkerrecht zu agieren. Die internationale Gemeinschaft werde diesen Völkerrechtsbruch nicht akzeptieren, so Baerbock. Es sei im Sinne der Menschen auch in Russland, dass der Angriff zurückgenommen werde.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian. Foto: Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa

Ukrainischer Sicherheitsrat kündigt Ausnahmezustand an

11.29 Uhr: Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren.

OSZE: Mehr als 1000 Explosionen in Ostukraine binnen 24 Stunden

10.38 Uhr: Im Konfliktgebiet in der Ostukraine haben internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen registriert. Besonders betroffen war nach einem Bericht der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Region Luhansk mit 1224 "Verstößen gegen den Waffenstillstand", darunter 1149 Explosionen. In der Region Donezk lag die Zahl bei 703 Verstößen, darunter 332 Explosionen, wie die OSZE in der Ukraine mitteilte. Die Zahlen sind seit Tagen hoch. Die Beobachter besichtigten nach eigenen Angaben zerstörte Gebäude auf dem von ukrainischen Behörden kontrollierten Teil der Region. In der Konfliktzone stehen sich vom Westen unterstützte Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber.

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.