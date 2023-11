Buenos Aires Es sind radikale Ideen, die der libertäre Javier Milei für Argentinien hat. Die Wahl zum Präsidenten hat er klar für sich entschieden.

Ob Javier Milei in diesen Tagen mal für einen Moment innehält und die vergangenen drei Jahre kurz an sich vorbeiziehen lässt? Jahre wie im Zeitraffer, in denen er vom TV-Wüterich zum Parteigründer und Abgeordneten und jetzt zum Präsidenten eines der wichtigsten Länder Lateinamerikas wurde. Die Karriere des 53-Jährigen, wenn man das dann so nennen will, ist tatsächlich schwindelerregend. Aber je turbulenter die Zeiten, desto rasanter und radikaler die Veränderungen. Und die Zeiten in Argentinien als turbulent zu bezeichnen, ist fast schon eine Untertreibung.

Milei ist nicht weniger als ein Systemsprenger und Demokratieverächter. Denn er fordert, alles zu zerstören, was Argentinien bisher ausgemacht hat – und das Land dann neu aufzubauen. Er ist ein „Outsider“ mit radikalen Ideen und gefährlichen Vorschlägen, der Donald Trump und Jair Bolsonaro als seine Vorbilder bezeichnet.

Javier Milei: Argentiniens neuer Präsident ist aggressiv – kann er auch konstruktiv sein?

Lange hat er sogar dem Tragen von Waffen und dem Verkauf von Organen und Kindern eine gewisse Sympathie entgegengebracht. Milei ist aufbrausend und aggressiv und versteht sich auf Beleidigung und Zerstörung – aber ob er auch konstruktiv und aufbauend sein kann, muss er erst noch zeigen. Zweifel sind angebracht. Zumal er schon in drei Wochen als Präsident antreten soll, ohne auch nur in Ansätzen dazu das Personal zu haben.

Der Libertäre steht für das Ende einer alten politischen Ordnung. Und dabei hilft ihm sehr, dass er nicht aus der Politik kommt, sondern mal Mitarbeiter internationaler Banken, Unternehmensberater und zuletzt TV-Kommentator war. Als Student war er zudem ein begabter Torwart bei „Chacarita Juniors“ und gehörte dort zum Profikader.

Milei ist ein Politiker, der nicht so recht ins Bild passt

Aber eigentlich passt er mit seiner radikalen Freiheitsphilosophie und seinem Äußeren wie ein Rockmusiker so gar nicht in das Schema der sonst so moralinsauren und gläubigen Rechtsaußen vor allem in Lateinamerika. Seine Grundsätze „Leben, Freiheit und Eigentum“ dehnt er auf alle Lebensbereiche aus. Während er Abtreibungen ablehnt, das freie Tragen von Waffen befürwortet oder den Klimawandel leugnet, verteidigt er das individuelle Recht auf Geschlechtswahl, die Ehe für alle und die Legalisierung von Drogen. Er propagiert die freie Liebe, ist antiklerikal und hält Papst Franziskus für die „Inkarnation des Kommunismus.“

Anhänger des Kandidaten der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran), Milei, feiern nach seinem Sieg in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am Obelisco. Foto: Santiago Mazzarovich / DPA Images

Argentinien ist ein Sanierungsfall mit gespenstischen Wirtschaftsdaten – ein Land, das immer am Rande der Staatspleite tänzelt. Aber es ist eben auch ein Land der Kultur und Bildung sowie enormer Ressourcen. Es ist immerhin noch die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas und das Land mit der viertgrößten Bevölkerung.

Viele Politiker haben Argentinien geprägt – doch die Krise ist stets geblieben

Aber am Rio de la Plata haben sie schon viele charismatische Figuren, Politiker und Politikerinnen von links und rechts gesehen. Evita Perón, ihren Mann und Nazifreund Juan Domingo Perón oder das Ehepaar Kirchner. Alle gingen, nur die Krise blieb. Nun also darf sich Javier Milei nach der Wahl als Insolvenzverwalter versuchen.

Der künftige Präsident träumt davon, sein Land in nur zwei Amtszeiten vor dem Untergang zu retten. Danach geht er in den Ruhestand, lässt sich auf dem Land nieder und widmet sich den drei Quellen seines größten Glücks: seinen englischen Doggen, seiner Schwester Karina und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften.