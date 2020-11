Umfrage: Mehrheiten im Landtag bleiben vor geplanter Neuwahl wacklig

Die politischen Mehrheiten in Thüringen bleiben fünfeinhalb Monate vor der geplanten Neuwahl des Landtags ungewiss. Würde am nächsten Sonntag gewählt, käme die Linke so wie im Oktober auf 33 Prozent der Stimmen, derweil CDU und AfD weiter jeweils bei 22 Prozent lägen. Auch die SPD landet in der neuen Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa wie im Vormonat bei 9 Prozent.

Leichte Verschiebungen gibt es jedoch bei den beiden kleinsten Landtagsparteien. Die Grünen verlieren ihren im Oktober hinzugewonnenen Prozentpunkt und stehen bei 6 Prozent. Die FDP gewinnt leicht hinzu - und würde es mit 5 Prozent ins Parlament schaffen.

Niemand will mit der AfD regieren

Diese minimale Veränderung hätte maximale Auswirkungen. So verfügte Rot-Rot-Grün auf Basis der Oktoberumfrage über eine Mehrheit im Landtag, da die Stimmen für die dann außerparlamentarische FDP bei der Berechnung der Sitzanzahl automatisch wegfielen. Hingegen fänden sich die aktuellen Regierungsfraktionen laut den aktuellen Zahlen auch im nächsten Landtag in der Minderheit wieder. Die Koalition käme auf 48 Prozent, die jetzige Opposition aus CDU, AfD sowie FDP hingegen auf 49 Prozent - wobei bekanntlich niemand mit der AfD regieren will. „Schon geringe Verschiebungen können in Thüringen zu großen Veränderungen führen“, fasst Insa-Chef Hermann Binkert zusammen. Sein Institut hatte im Auftrag dieser Zeitung vom 2. bis 4. November 1032 Erwachsene in Thüringen online oder telefonisch befragt.

Doch kann der Landtag, wie von der CDU mit der Minderheitskoalition vereinbart, wirklich am 25. April 2021 neu gewählt werden? Rot-Rot-Grün hat gerade einen Gesetzentwurf in das Parlament eingebracht, der den Wahlakt auch unter Corona-Bedingungen ermöglichen soll. So ist geplant, die Wahllokale zwei Stunden länger bis 20 Uhr zu öffnen und notfalls sogar die gesamte Abstimmung per Briefwahl durchzuführen. Ob die Initiative eine Mehrheit im Landtag findet, ist so wie vieles andere offen.

