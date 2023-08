Umweltminister Stengele: „Mobilität muss neu gedacht werden“

Erfurt. Von Diesel oder Benzin auf Elektro umzurüsten, wird nicht ausreichen, sagt Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele. Warum der Grünen-Politiker Privatleuten rät, ihre Verbrennerautos bis „ans Ende ihrer Tage“ zu fahren.

Es entspricht der Logik des Marktes, dass in Deutschland inzwischen wieder weniger Auto mit alternativen Antrieben zugelassen werden, als im zweiten Halbjahr 2022. Weil Markt immer mit Geld zu tun hat. Und für die Neuzulassung eines solchen Autos gibt es inzwischen weniger Förderung vom Staat als 2022, für Plug-In-Hybride inzwischen gar keine mehr. Und für den Kauf eines reinen Elektroautos mit einem Nettolistenpreis von unter 40.000 Euro ist die Bundesförderung zum Jahreswechsel von vormals 6000 Euro auf 4500 Euro gesenkt worden.

Vor diesem Hintergrund ist es marktlogisch, dass nach Daten des Kraftfahrtbundesamtes zwischen September und Dezember 2022 etwa 51 bis 69 Prozent der jeden Monat in Deutschland neu zugelassenen Autos einen alternativen Antrieb hatten. Vor allem reine Elek­troautos waren neu angemeldet worden. Im ersten Halbjahr 2023 sind die Vergleichswerte auf etwa 39 bis 47 Prozent zurückgegangen.

Dass auch 2023 bislang fast jedes zweite neu zugelassene Auto ein Fahrzeug ohne Verbrennungsmotor ist, gilt als eine gute Nachricht; insbesondere für das Klima, denn Autofachleute rechnen inzwischen regelmäßig vor, dass insbesondere Elektroautos langfristig umweltfreundlicher sind als Autos mit Benzin- oder Dieselmotor, auch wenn sie die Umwelt zunächst stark belasten, Stichwort Batterieherstellung.

Die Kundenzurückhaltung ist bereits deutlich spürbar

Was langfristig konkret bedeutet, hängt dabei nach verschiedenen Vergleichsrechnungen stark vom individuellen Fahrverhalten ab. Ebenso davon, wie häufig ein solches Auto überhaupt bewegt und wo es geladen wird. In den nächsten Monaten wird der Kreis derer noch einmal schrumpfen, die Anspruch auf Staatsgeld fürs relativ umweltfreundliche Autofahren haben. So werden ab dem 1. September 2023 nur noch Privatpersonen dazu berechtigt sein, entsprechende Anträge zu stellen. Unternehmen und Gewerbetreibende nicht mehr.

Neuwagen werden zu einem erheblichen Teil zunächst über Firmen zugelassen und gehen oft erst nach einigen Jahren über den Gebrauchtwagenmarkt an Privatkunden. Das ist auch bei Autos ohne Verbrennungsmotor nicht anders. Zwischen Januar und Mai 2023 beispielsweise war nach den Daten des Kraftfahrtbundesamtes nur etwa jeder dritte, alternativ betriebene Pkw neu auf einen Privathalter zugelassen worden. Zwei Drittel der Fahrzeuge hatten bei ihrer Erstzulassung einen gewerblichen Halter.

Klar ist, dass die staatliche Förderung für viele auch deshalb ausgesprochen attraktiv scheint, weil Elektroautos in der Anschaffung in der Regel noch immer deutlich teurer sind als Modelle mit Verbrennungsmotoren. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge gibt es bereits erste Anzeichen dafür, dass die Zulassungszahlen bei den alternativ betriebenen Autos demnächst sinken werden.

Die Zeitung zitierte den Betriebsratsvorsitzenden des VW-Werks in Emden mit der Feststellung, viel weniger Menschen als erhofft würden derzeit ein Elektroauto dieser Marke bestellen. „Die Kundenzurückhaltung merken wir in der Elektrowelt ganz vehement.“ Die aktuellen Produktionszahlen im VW-Werk in Emden lägen fast 30 Prozent unter den geplanten Werten. In diesem Werk wird seit Mai 2022 unter anderem der für die VW so wichtige Elektrowagen ID.4 hergestellt.

Öffentlicher Nahverkehr wie in den Städten ist auf dem Land nicht möglich

Damit scheint es, als seien die derzeit noch hohen Neuzulassungszahlen bei Autos mit alternativen Antrieben vor allem Bestellungen geschuldet, die schon 2022 oder im Einzelfall sogar 2021 aufgegeben worden waren. Damals hatten viele Autos nicht oder nur mit großer Verzögerung gebaut werden können, weil vor allem die Corona-Pandemie internationale Lieferketten gestört hatte. Was kommt, wenn dieser Altauftragsbestand abgearbeitet ist, wird man sehen. Fraglich ist, wie schlimm der Einbruch wird.

Gleichwohl ist es ohnehin zu kurz gedacht, die ökologisch dringend gebotene Mobilitätswende allein auf den Versuch zu reduzieren, möglichst viele Verbrenner-Autos durch solche zu ersetzen, die etwa mit Elektromotor oder grünem Wasserstoff fahren. Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) gehört zu denen, die eindringlich vor diesem Denkfehler warnen und einen ganz realistischen Blick auf die Mobilität der Zukunft einfordern; auch wenn das Eingeständnisse bedeutet, die vielen Menschen kaum gefallen werden.

Minister für großflächige Einführung von Rufbussen

So warnt Stengele davor, Menschen, die auf dem Land leben, die Illusion zu machen, sie könnten bald ausschließlich mit Bus und Bahn ähnlich mobil sein wie Menschen, die in Erfurt, Weimar oder Jena wohnen und arbeiten. „Auf dem Land einen öffentlichen Nahverkehr aufzubauen, der so ist wie der in einer Stadt, das halte ich für unmöglich“, sagt Stengele. Überall müsse Mobilität neu gedacht werden. Die möglichst großflächige Einführung von Rufbussen sei eine dieser Möglichkeit.

Wegen der Größe des nötigen Transformationsprozesses bei der Mobilität spricht Stengele sich gegen vorschnelle Entscheidungen aus. Zwar ist auch er einer von denen, die für den Verbrennungsmotor in Autos keine Zukunft sehen, auch nicht für solche Verbrennungsmotoren, die perspektivisch mit E-Fuels hergestellt werden, für die sich die FDP in den vergangenen Monaten so sehr eingesetzt hat. „Der Verbrenner, das ist Geschichte“, sagt der Minister.

Privatautos sollen bis ans Ende ihrer Tage gefahren werden

Doch von Stengele stammt eben auch dieser Satz: „Ich sage den Leuten immer: Fahrt eure Autos, auch solche mit Verbrenner, bis zum Ende. Ich warne nur davor, ein neues Auto mit Verbrenner zu kaufen“, sagt Stengele. Es sei absehbar, dass sich insbesondere die Elektromobilität immer weiter verbessere – vor allem die Lade-Infrastruktur, die Reichweite der Autos. Ebenso sei zu erwarten, dass absehbar die Preise für Elektroautos sinken und ein echter Gebrauchtwagenmarkt für solche Fahrzeuge entstehen werde. „Einfach nur von Diesel oder Benzin auf Elektro umzurüsten, wird nicht reichen“, sagt Stengele. Eine echte Mobilitätswende sei mehr als ein technologischer Umstieg, was die gesamtgesellschaftliche Aufgabe freilich umso größer mache. Im Moment reiche das, was Deutschland in Sachen Mobilitätswende tue, nicht, damit das Land seine selbstgesteckten Klimaschutzziele erreichen könne. „An manchen Tagen stehe ich auf und denke, wir schaffen das. An manchen Tagen stehe ich auf und denke, wir schaffen das nicht“, sagt Stengele.

Der Logik des Marktes folgend bedeutet diese Einschätzung auch, dass sich mit Autos in Zukunft weniger Geld wird verdienen lassen als in der Vergangenheit. Auch, weil eine echte Mobilitätswende weniger Mobilität mit dem eigenen Auto bedeutet. In Städten, in denen der frei verfügbare Raum immer knapper wird, ist es egal, ob ein Auto mit Verbrenner oder ein Auto mit Elek­tromotor einen Parkplatz braucht. Für eine Wirtschaft, die wie die deutsche maßgeblich an der Automobilbranche hängt, sind das herausfordernde Aussichten.

