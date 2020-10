Mehrere Bundesländer haben Schottergärten verboten. In Thüringen gibt es keinen Konsens über ein mögliches Vorgehen.

Erfurt. Das Thüringer Infrastrukturministerium hält beim Thema Schottergärten an der Bauordnung fest. Das Umweltministerium möchte dagegen das Naturschutzgesetz ändern.

Streit um Verbot von Schottergärten in Thüringen

In der Thüringer Koalition gibt es unterschiedliche Auffassungen über sogenannte Schottergärten. Das von der Partei Die Linke geleitete Infrastrukturministerium will keine Änderung der Bauordnung vornehmen, um, wie kürzlich in Sachsen-Anhalt beschlossen, Schottergärten zu verbieten. Umwelt-Staatssekretär Olaf Möller (Bündnis 90/Die Grünen) spricht sich dagegen für eine Konkretisierung aus und möchte, dass ein Verbot von neuen Schottergärten im Thüringer Naturschutzgesetz enthalten ist.

„Momentan sind die vorhandenen Regelungen aus Sicht des Infrastrukturministeriums ausreichend“, sagt Referent David Kehrberg. In der geltenden Bauordnung würde stehen, „dass die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken wasseraufnahmefähig zu erhalten oder herzustellen sowie zu begrünen oder zu bepflanzen sind.“ Da Schottergärten unter der Schotterfläche eine Vollversieglung aufweisen, seien sie mit der gültigen Verordnung im Freistaat bereits jetzt nicht vereinbar.

Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren arg beeinträchtigt

Man wünsche sich „bunte und blühende Gärten, in denen heimische Insekten wie Bienen ein reiches Nahrungsangebot finden.“ Flächen mit Schotter und Kies würden das reduzieren, die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren wären arg beeinträchtigt. Das sieht Olaf Möller ebenso. Er drängt allerdings darauf, dass das auch entsprechend verankert ist. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass ein entsprechendes Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Aber er kann sich als Optionen den Entschließungsantrag einer Fraktion vorstellen oder die Aufnahme des Themas in mögliche Koalitionsverhandlungen.

In Baden-Württemberg sei mit der Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes die Neuanlage von Schottergärten auf Privatgrundstücken untersagt. Eine „vergleichbare Regelung“ strebe er für Thüringen an, „um den eigenen Vorgarten in eine Oase für Insekten und andere Tiere zu verwandeln“. Die häufig kaum oder nur spärlich vorhandenen Pflanzen, bei denen es sich meist nicht um einheimische Arten handelt, bieten Insekten keine Nahrungsgrundlage.