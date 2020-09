Erfurt. Dass der designierte Parteichef Hirte sein Personaltableau wenige Tage vor dem Parteitag via Twitter ändert, stößt auf Kritik.

Ungeklärte Personalien: Neue Gräben in der Thüringer CDU

In der Thüringer CDU drohen, vor dem Parteitag am Samstag alte Gräben wieder aufzubrechen. Grund sind ungeklärte Personalien. Nachdem die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg mitgeteilt hatte, nicht, wie ursprünglich geplant, als stellvertretende Landesvorsitzende zu kandidieren, schlug der designierte Vorsitzende Christian Hirte via Twitter die Landtagsabgeordnete Beate Meißner für einen der drei Vizeposten vor.