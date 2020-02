Unruhe während Findungsphase für Stadtrat in Bad Sulza

Größtenteils ist der Neustart für den Stadtrat in Bad Sulza geglückt. Die stolze Liste von 30 Tagesordnungspunkten war in knappen zwei Stunden erstaunlich schnell abgearbeitet. Auch nutzten einige Bürger die Möglichkeit, ihren politischen Vertretern kritisch bei der Arbeit über die Schulter zu blicken. Dies ist ihnen durch die neue Sitzordnung nun sogar buchstäblich möglich.

Da es sich nicht um eine Neuwahl handelte, sondern nur um eine Ratsvergrößerung durch die Eingliederung der Saaleplatte, war eine Konstituierung im strengen Sinne nicht notwendig. Doch das Zusammenspiel der Stadträte wird sich noch an die neuen Machtverhältnisse anpassen müssen. Nicht nur weil es einen Rücktritt gab, sondern weil aus den Reihen der Bürgerschaft heraus ein weiterer Rücktritt im Stadtrat herbeigesehnt wird oder herbeigeführt werden soll.

Ehemalige Gemeinderäte der Saaleplatte ziehen in Ausschüsse ein

Doch zuerst zu einigen hinzugekommenen und zumindest in Bad Sulza neuen Gesichtern: Zu den zahlenmäßig nun besonders stark vertretenen Freien Wählern zählt auch Karina Baumann aus Kleinromstedt. Sie zieht in den Hauptausschuss ein und wird dort vom neuen Fraktionskollegen Andreas Schneider aus Großromstedt vertreten. Den zusätzlichen Platz für die CDU-Fraktion nimmt das neue Mitglied Tim Kröhnert aus Pfuhlsborn ein.

Den Bau- und Vergabeausschuss verstärkt künftig Falko Herrmann von der Wählergruppe Feuerwehren Bad Sulza im Auftrag der CDU-Fraktion. Die Freien Wähler haben hier wiederum den Münchengosserstädter Steffen Gemeinhardt platziert, der vom Parteikollegen Steffen Köhler aus Kleinromstedt vertreten wird.

Jens Forste rückt bei IG Bad Sulza für Lydia Langer-Hälke nach

Noch deutlicher sind die Änderungen im Kurort- und Ortschaftsentwicklungsausschuss. Hier besetzt Tim Kröhnert den zweiten CDU-Ausschusssitz. Die Freien Wähler schicken den Kösnitzer Marcel Schmidt ins Gremium, der von Konrad Kleber aus Wormstedt vertreten wird.

Deutlicher sind die Änderungen daher, weil die neue Fraktion Interessengemeinschaft (IG) Bad Sulza und Freie Wähler Flurstedt zwar dort den Platz der IG „erben“, das vorher gewählte Mitglied aber nicht mehr zur Verfügung steht. Hier rückte Jens Forste in die Fraktion nach und ebenfalls in den Kurort-Ausschuss.

CDU-Fraktionschef Maik Tille steht erneut in der Kritik

Unlängst hatte Stadtrats-Neuling Lydia Langer-Hälke (IG) nämlich ihren Rücktritt erklärt. Mit 453 Stimmen erzielte sie übrigens das viertbeste Einzelergebnis bei der Kommunalwahl. Nur Dirk Schütze (SPD, 1478), Maik Tille (CDU, 702) und Matthias Starrach (CDU, 625) waren bei den Wählern der alten Landgemeinde beliebter. Lydia Langer-Hälke nannte persönliche Gründe als Ursache für das Verlassen des Stadtrates.

Apropos Rücktritt und quantitativer Beliebtheit – Christdemokrat Maik Tille stand zum Ende der Sitzung in der Bürgerfragestunde erneut in der Kritik, auch wenn er namentlich von André Hälke nicht benannt wurde. Wie vor wenigen Monaten ging es darum, dass er angeblich widerrechtlich zum Zeitpunkt der Wahl Bad Sulza als Hauptwohnsitz angegeben hatte (diese Zeitung berichtete). Zur Begründung gab André Hälke an, dass das Bundesmeldegesetz Kriterien nennt, die nicht erfüllt worden seien und die zumindest bis zum Jahreswechsel auf Apolda zuträfen. Er forderte die Verwaltung zur erneuten Prüfung auf. Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze entgegnete aber, dass es auch nach einer erneuten kritischen Prüfung keine rechtlichen Anhaltspunkte gegeben habe, dass Maik Tille sein Stadtratsmandat zu Unrecht inne habe – offen bleibe nur der Rechtsweg.