Unter uns gesagt: Die Auto-Aggressiven

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Lichthupe, Schimpfen, wildes Gestikulieren: Das sind noch die harmloseren Beispiele für Aggressivität im Straßenverkehr. Es werde oft „hemmungslos gerast, gedrängelt und gedroht“, sagte jüngst eine Polizeigewerkschafterin.

Ein Auto wie ein Geschoss: Das ist nicht nur ein Jungstraum. Eine völlig übermotorisierte Kiste, die in der Lage ist, andere Verkehrsteilnehmer aus dem Rennen zu nehmen, wünschen sich insgeheim auch viele ältere Herrschaften. Ich verwende eigens diesen Ausdruck, weil ziemlich klar ist, dass sich Frauen eher nicht mitgemeint fühlen. Wobei: Raserei kann natürlich jeden treffen. Die Auto-Aggressiven richten die von ihnen ausgehende Ge-Fahr (Achtung Wortspiele) nicht nur gegen sich selbst, sondern ziehen ganz bewusst auch andere Menschen in Mitleidenschaft.

Nun muss aus meiner Sicht nicht überall Tempo 130 gelten – 150 wäre auch als Höchstgeschwindigkeit denkbar. Und es muss auch nicht in jedem hiesigen Tunnel Tempo 80 gelten, wo doch in Alpenregionen 100 km/h möglich sind.

Das Problem sind vor allem die „Tiefflieger“. Also Autofahrer, die eigentlich Piloten werden wollten und nun mit deutlich über 200 Stundenkilometer auf dem Tacho über die Autobahn brausen, weil sie wohl meinen, dass sie dann 200 Kilometer in einer Stunde bewältigen würden. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so kreuzgefährlich enden könnte. Da wird beschleunigt wie verrückt. Es wird auch dann rasend schnell gebrettert, wenn die Fahrbahn verengt oder die Straße glatt ist. Als müssten die Fahrer vor dem Tod fliehen...

Was tun? Tempolimit. Bessere Verkehrsüberwachung. Höheres Bußgeld. Wirksamere Strafen. Das ist so das Übliche. Aber eigentlich wäre es viel besser, wenn es gelänge, die Auto-Aggressiven zu rücksichtsvollen Zeitgenossen zu machen. Dann wäre allen geholfen.

