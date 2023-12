Unterstützer von Sahra Wagenknecht gründen Verein und wollen zur Kommunalwahl antreten

In Thüringen hat sich ein Verein zur Unterstützung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet. Unter den ersten Mitgliedern sind frühere SPD- und Linke-Mitglieder.

Im südthüringischen Sonneberg hat sich ein Verein zur Unterstützung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet. Unter den 18 Gründungsmitgliedern seien frühere SPD- und Linke-Mitglieder, sagte ein Sprecher des Vereins der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Man wolle nach der geplanten Parteigründung im Januar zeitnah einen Kreisverband bilden, kündigte der Sprecher an. Außerdem sei geplant, bereits zur Kommunalwahl in Thüringen kommendes Jahr in der Stadt Sonneberg und im Landkreis anzutreten.

Zum Vorsitzenden des Unterstützervereins wurde Jürgen Reiche gewählt, hieß es. Peter End wurde zum Stellvertreter gewählt, Brigitte Matthes zur Beisitzerin und René Hähnlein zum zweiten Beisitzer und Pressesprecher. Schatzmeister sei Leon Fellmann. Den Angaben zufolge soll Ende Januar ein Bürgerbüro eröffnet werden.

Die langjährige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht war im Oktober mit neun Bundestagsabgeordneten aus der Partei ausgetreten, um ein Konkurrenzprojekt zu gründen. Das zunächst als Verein organisierte «Bündnis Sahra Wagenknecht» soll am 8. Januar formal eine Partei werden.

