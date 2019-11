US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Mai 2017 am Weißen Haus in Washington.

US-Präsident Trump empfängt türkischen Amtskollegen Erdogan

Rund einen Monat nach dem Abzug der US-Truppen und dem Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien empfängt der US-Präsident am Mittwoch seinen türkischen Amtskollegen im Weißen Haus. Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan dürften vor allem über die Lage in Nordsyrien sprechen, wo die Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG vorgeht.

Die YPG ist der bisherige Verbündete der US-Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Nach ihrem Gespräch wollen sich Trump und Erdogan vor Medienvertretern äußern.

Erdogan sagte am Dienstag in Ankara vor seinem Abflug in die USA, er sehe dem Gespräch mit Trump trotz des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden Ländern positiv entgegen. „Trotz des trüben Klimas in unseren Beziehungen sind wir uns mit Präsident Trump darüber einig, wenn es darum geht, Probleme zu lösen und unsere Beziehungen auszuweiten.“

Erdogan will mit Trump auch über Prediger Fethullah Gülen sprechen

Türkische Streitkräfte waren am 9. Oktober mit verbündeten Rebellen in Nordsyrien einmarschiert, um die YPG aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation. Trump hatte der Offensive mit einem Abzug der US-Truppen aus dem Grenzgebiet in Nordsyrien den Weg geebnet. Kritiker warfen ihm vor, die YPG im Stich gelassen zu haben.

Erdogan sagte, er wolle mit Trump auch über den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen sprechen. Die türkische Führung macht Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich und fordert seine Auslieferung. Gülen weist jede Verantwortung zurück.

US-Armee zurück in Syrien

Impeachment-Ermittlungen gegen Trump: Zeugen sagen aus

Der Besuch Erdogans dürfte von den Impeachment-Ermittlungen gegen Trump überschattet werden. Ebenfalls am Mittwoch werden Zeugen im US-Kongress öffentlich befragt. Der Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus lud den geschäftsführenden US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und den Diplomaten im US-Außenministerium, George Kent, vor.

Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren („Impeachment“) gegen Trump an. Sie werfen Trump vor, die ukrainische Regierung gedrängt zu haben, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Sie verdächtigen ihn, Militärhilfe in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel eingesetzt zu haben.

In den vergangenen Wochen haben sie zahlreiche Zeugen hinter verschlossenen Türen befragt, darunter Diplomaten wie Taylor, einen hochrangigen Oberstleutnant und Ukraine-Experten im Nationalen Sicherheitsrat der USA und Mitarbeiter im Außen- und Verteidigungsministerium. (mbr/dpa)