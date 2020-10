Ein Jenaer Verfassungsrechtler erklärt, was den Ordnungsbehörden bei Corona-Kontrollen möglich ist (Symbolbild).

Verfassungsrechtler über Corona-Kontrollen: „Die Polizei darf nicht einfach so in die Wohnung“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat mit einem missverständlichen Tweet für Aufregung gesorgt: Schien es doch so, als befürworte er Polizeikontrollen in Privaträumen. Inzwischen hat Lauterbach zwar klargestellt, dass er das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung nicht in Frage stellt. Trotzdem fragen sich viele Bürger, wie Ordnungsbehörden prüfen wollen, ob größere private Feiern stattfinden. Wir sprachen mit dem Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.