Verfassungsschutz bleibt Knackpunkt bei Rot-Rot-Grün

Die Rolle des Verfassungsschutzes bleibt Knackpunkt bei den rot-rot-grünen Gesprächen auf dem Weg zu einem Zukunftsvertrag für eine Minderheitsregierung. „Die Linke hat eine klare rote Linie, und die heißt: nicht mehr Personal für den Landesverfassungsschutz“, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow nach der 6. Sondierungsrunde am Mittwoch in Erfurt. Im alten Koalitionsvertrag gebe es gute Formulierungen, die man übernehmen könne. „Wir werden von der Forderung nicht abrücken, dass der Verfassungsschutz abgeschafft gehört. Nur haben wir in Thüringen keinen einzigen Koalitionspartner, der es mit uns tut“, so Hennig-Wellsow, die auch der Fraktion vorsitzt.

„Nichts trennt uns momentan mehr als die Frage der Zukunft dieses Amtes hier in Thüringen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey. „Wir werben weiter dafür, auch über die Personalsituation intensiv nachzudenken.“ Innenminister Georg Maier (SPD) hatte jüngst seine Forderung nach mehr Personal für den Thüringer Verfassungsschutz erneuert. Das Amt für Verfassungsschutz arbeite an der Belastungsgrenze, sagte er. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams stellte klar, dass der kleinste Koalitionspartner ebenfalls einen personellen Aufwuchs beim Geheimdienst ablehnt. „Wir wollen auch keinen weiteren Ausbau des Landesamtes für Verfassungsschutz haben“, sagte er. Dennoch müsse man darauf schauen, die Behörde arbeitsfähig zu halten. Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen Linke, SPD und Grüne haben sich darauf verständigt, eine Verfassungsänderung zum Thema mehr direkter Demokratie und zur Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre absenken zu wollen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig. Das rot-rot-grüne Bündnis, dem vier Stimmen zur Mehrheit fehlen, will sich am 13. Januar mit CDU und FDP treffen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die amtierende grüne Umweltministerin Anja Siegesmund sprach sich dafür aus, gemeinsam mit Union und Liberalen Formen regelmäßiger Abstimmung zu finden. Es sei ein Anliegen, „in einem verbindlichen Turnus“ miteinander zu sprechen. Zunächst müssten sich aber Linke, SPD und Grüne verständigen und eine gemeinsame Position finden und sollten sich erst anschließend mit FDP und CDU abstimmen, meinte Siegesmund. Thüringer Linke geschlossen für Minderheitsregierung

