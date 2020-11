Verfassungsschutz nimmt Thüringer Teilnehmer bei Querdenker-Demo ins Visier

Die Polizei war am Samstag damit beschäftigt, immer wieder die Auflagen zu wiederholen. Die meisten Teilnehmer der Anti-Corona-Demo in Leipzig scherten sich allerdings nicht darum.

Thüringer in großer Zahl haben offenbar am Wochenende an der sogenannten „Querdenker“-Demonstration in Leipzig teilgenommen: Das geht aus zahlreichen Chats in einschlägigen Telegram-Gruppen hervor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog