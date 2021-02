Weil AfD und NPD im Eisenacher Stadtrat die Masken am Platz verweigerten, wurde die Sitzung das Eisenacher Stadtrates vor zwei Wochen unterbrochen und vertagt.

Eisenach. Zusätzlich wird ein Antrag zu den Maskenverweigerern in die Tagesordnung aufgenommen.

Verschobene Eisenacher Stadtratssitzung am nächsten Dienstag

Den dritten Anlauf nimmt am kommenden Dienstag die Sitzung des Eisenacher Stadtrates in der Werner-Aßmann-Halle. Vor zwei Wochen war die Sitzung das erste Mal vertagt worden, nachdem sich AfD und NPD geweigert hatten, den Mund-Nasen-Schutz auch an ihrem Platz zu tragen. Ebenso wie mehrere Besucher auf der Tribüne.