Viel Post für den Thüringer Landtag

Nicht nur auf den Straßen haben in den vergangenen Wochen tausende Menschen ihren Ärger über die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD gezeigt – manche von ihnen haben aus Protest E-Mails geschickt oder zum Telefon gegriffen. Seit der jüngsten Ministerpräsidentenwahl haben sich ungewöhnlich viele Menschen an den Landtag gewandt, um ihre Meinung zur politischen Lage im Freistaat kundzutun.

„Die Anzahl von Kontaktaufnahmen war stark erhöht“, sagte ein Sprecher der Landtagsverwaltung unserer Zeitung. Etwa 200 Menschen hätten vor allem E-Mails an die Landtagsverwaltung geschrieben. „Es gingen aber auch vereinzelt Postsendungen und Telefonanrufe ein, persönlich vorstellig wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand“, sagte er.

Schon unmittelbar nach der Wahl Kemmerichs am 5. Februar war es zu einer Demonstration vor dem Landtag gekommen. In den Folgetagen gingen bundesweit Menschen auf die Straße, um gegen die Entscheidung der Mehrheit des Landtages zu demonstrieren, die nur mit den Stimmen der AfD-Landtagsfraktion möglich geworden war. Die AfD hatte im entscheidenden dritten Wahlgang zwar einen eigenen Kandidaten aufgestellt, dann aber mutmaßlich geschlossen nicht für diesen, sondern für Kemmerich gestimmt, der damit eine Ja-Stimme mehr auf sich vereinen konnte als der Kandidat von Rot-Rot-Grün, Thüringens vormaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Die Wahl war geheim. Die Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hatte Kemmerich kurz darauf einen Blumenstrauß vor die Füße plumpsen lassen und einen Diener angedeutet.

Nach Angaben des Landtagssprechers erstrecken sich die gegenüber dem Parlament geäußerten Meinung über das gesamte politische Spektrum; es gab nicht nur Kritik an der Wahl Kemmerichs, sondern auch Glückwünsche, sagte der Sprecher. Wieder andere hätten kritisiert, dass Kemmerich aufgrund des öffentlichen Drucks zurückgetreten sei. Manche der Menschen, die sich an den Landtag wendeten, hätten außerdem angemerkt, man müsse die demokratische Wahl Kemmerichs akzeptieren; alles andere widerspreche den demokratischen Gepflogenheiten. „Kritisiert wurde zudem, dass Herrn Kemmerich ein Blumenstrauß vor die Füße geworfen wurde. Andere lobten diese Geste.“

Post, die an „politische Akteure“ in Thüringen gerichtet gewesen sei, sei an diese weitergeleitet worden, sagte der Sprecher. Zusendungen, die eine konkrete Frage beinhalteten, seien beantwortet worden. „Einigen antwortete auch Landtagspräsidentin Birgit Keller selbst.“ In einem dieser Antwortschreiben Kellers, das unserer Zeitung vorliegt, erklärt die Linke-Politikerin zunächst, dass sie als Präsidentin „zur Neutralität“ verpflichtet sei. Sie schreibt zudem, bei aller Zerrissenheit des Landes sei die Verfassung des Freistaats stark und biete eine Grundlage dafür, die aktuelle Spaltung zu überwinden.

Weil sich viele der an den Landtag gerichteten Fragen offenkundig ähnlich waren oder wiederholten, sollen nach Angaben des Sprechers die zentralen Fragen sowie die dazugehörigen Antworten in einem Frage-Antwort-Stück demnächst auf der Internetseite des Landtags veröffentlicht werden. An diesem Mittwoch soll eine erneute Ministerpräsidentenwahl im Landtag stattfinden. Ramelow will sich dabei erneut zur Wahl stellen.