Viele Zeugnisse in Thüringen kommen per Post

Weil die Thüringer Landesregierung die weitreichenden Corona-Beschränkungen für fünf Tage bis zum 19. Februar verlängert hat, werden viele Halbjahreszeugnisse in diesem Jahr wohl per Post verschickt. Der letzte Lockdown-Tag ist nämlich auch der offizielle Erstellungs- und Ausgabetermin für das Halbjahreszeugnis. „Da es sich um Urkunden handelt, sind hier vor allem hinsichtlich dieses Datums bestimmte Regularien einzuhalten", so ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage dieser Zeitung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog