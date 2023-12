Alexandra Richter in ihrem Schaukelstuhl.

„Vintage Christmas“: In Pößneck werden weitere Türchen des städtischen Lese-Adventskalenders geöffnet

Pößneck. Der nächste Streich der Oepitzer Heimatfreunde steht schon fest.

Am Wochenende wurden in Pößneck weitere Türchen des städtischen Lese-Adventskalenders mit ehrenamtlichen Vorlesern geöffnet. Am Samstagmorgen machte die Reihe der Stadtbibliothek erstmals im Öpitzer Rosengarten Station.

Alexandra Richter trug im Gastraum der einstigen Traditionsgaststätte eine Weihnachtsgeschichte von Astrid Lindgren und auch einen eigenen Text vor. Die Kinderbuchautorin hatte es sich in einem Schaukelstuhl und mit einem Kissen mit der Aufschrift „Vintage Christmas“ gemütlich gemacht – passender ging’s nicht! Der englische Begriff brachte das Besondere im Rosengarten auf den Punkt. Weihnachtliche Dekoration und liebevolle Bewirtung der Oepitzer Heimatfreunde rundeten die besinnliche Stimmung schön ab.

Am 20. Januar ab 16 Uhr steigt am Rosengarten das 1. Weihnachtsbaumverbrennen des Pößnecker Orts- und Stadtteiles. Genaueres wird noch bekannt gegeben. Die notwendigen Genehmigungen haben die Oepitzer Heimatfreunde jedenfalls schon.