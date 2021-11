"Völlig instinktlos": Mohring kritisiert Impfparty mit Landtagsabgeordneten in Erfurt für 195.000 Euro

Erfurt. Die KV hat die Schließung des letzten überregionalen Impfzentrums in der Erfurter Messe gefeiert. U.a. gab es einen Auftritt des Sängers Jan Delay. Mike Mohring kritisiert die "Geldverschwendung".

Der CDU-Landtagsabgeordnete Mike Mohring kritisiert die Abschlussfeier des Erfurter Impfzentrums. Der frühere Fraktions-Vorsitzende schrieb bei Twitter, die von der Kassenärztlichen Vereinigung veranstaltete Feier sei "instinktlos" und "Geldverschwendung" gewesen:

Völlig instinktlos. Nicht der Dank an die, die es verdient haben, sondern die Größenordnung der #impfparty und die Geldverschwendung.https://t.co/PMyOcJsksS — Mike Mohring (@MikeMohring) November 5, 2021

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Schließung des letzten überregionalen Impfzentrums in Thüringen ist mit einer launigen Party gefeiert worden. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte dazu den Künstler Jan Delay gebucht. Die Kosten der Veranstaltung am 22. Oktober sollen sich inklusive einem großzügigen Speise- und Getränkeangebot auf 195.000 Euro belaufen haben, schreibt das Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Welche Höhe allein das Honorar für den Sänger betrug, wollte die Kassenärztliche Vereinigung den Angaben zufolge nicht nennen.

Zum Zeitpunkt der Feier lag die Sieben-Tages-Inzidenz in Erfurt bereits über dem Wert von 250. Es sei „konsequent 2G umgesetzt“ worden, heißt es. Die Veranstaltung sollte zeigen, dass mit einer Impfung wieder Normalität möglich sei. An der Party nahm neben Mitarbeitern, Soldaten und Landtagsabgeordneten auch Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) teil.

Das Impfzentrum in der Erfurter Messehalle war am vorletzten Oktober-Wochenende geschlossen worden. Es war am 10. März 2021 in Betrieb gegangen.