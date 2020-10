CDU-Fraktionschef Mario Voigt (CDU, links im Bild) und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vor einigen Wochen in der Staatskanzlei.

Erfurt. Die Thüringer CDU will im Landtag alle zwischen Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen mittragen. Aktuell tagen die Ministerpräsidenten.

Voigt appelliert an Ramelow: „Keine weiteren Sonderwege“

Die CDU im Thüringer Landtag erhöht den Druck auf Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), an diesem Mittwoch dem möglichen Beschluss eines zeitweiligen nationalen Lockdowns zuzustimmen. „Ich erwarte, dass Ministerpräsident Ramelow seiner Verantwortung als Regierungschef nachkommt und es keine weiteren Sonderwege gibt“, sagte Fraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die CDU stehe als konstruktive Opposition bereit, „alle Maßnahmen zur Eindämmung dieser gefährlichen Pandemie mitzutragen, um den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen“.

Ramelow hatte am Dienstag angekündigt, auf der am Mittwochmittag beginnenden Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen einen möglichen Lockdown-Beschluss zu votieren. Er könnte nicht entscheiden, ohne vorher das Parlament einzubinden, sagte er. Zudem bestehe kein Grund zur Panik, das Gesundheitssystem in Thüringen stehe nicht vor einer Überlastung.

Sondersitzung auf Antrag der CDU

Der Landtag wird sich am 3. November auf Antrag der CDU zu einer Sondersitzung versammeln, um weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu debattieren. Das bedeute aber ausdrücklich nicht, dass Ramelow deshalb keinen Kompromiss in Berlin mittragen könne, erklärte Voigt. „Dies ist eine historische Pandemie“, sagte er. „Taktieren und Zögern ist deshalb unangebracht.“ Weil jetzt jeder Tag zähle, müsse Ramelow „entschlossen zu einer Einigung“ beitragen. „Die CDU wird im Parlament einer Einigung der Ministerpräsidenten nicht im Wege stehen.“

Keine Mehrheit im Parlament

Die rot-rot-grüne Koalition, die Ramelows Regierung trägt, besitzt im Landtag keine Mehrheit. Sie ist auf mindestens vier Stimmen aus der CDU-Fraktion angewiesen, mit der sie eine sogenannte Stabilitätsvereinbarung abgeschlossen hat.

Aus der Runde der Regierungschefs, die sich vor dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin bereits zusammentelefonierte, war nach Informationen dieser Zeitung zuvor verlautet, Ramelow habe seinen Widerstand mit der Sondersitzung des Landtags und der nötigen Zustimmung der CDU erklärt.