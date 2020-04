Großlöbichau. Vor 30 Jahren: Siegfried Küchler geht für die CDU in die Volkskammer, hat seinen Schwerpunkt in der Landwirtschaft und arbeitet später in der Verwaltung.

Volkskammermitglied Siegfried Küchler: „Ich wollte nie in der ersten Reihe stehen"

Siegfried Küchler, Jahrgang 1938, ist Landwirt durch und durch. Dass er Volkskammermitglied war, wissen nur noch wenige. 30 Jahre liegt das jetzt zurück. Und seine Aufgabe hat er damals vor allem in Landwirtschaftsfragen gesehen. „Ich wollte nie in der ersten Reihe stehen.“ Zu tun habe es genug gegeben auf dem Weg zur Einheit. „Ich habe mehr im Hintergrund gewirkt“, sagt er und verweist vor allem auf die umfängliche Ausschussarbeit vor 30 Jahren.

Küchler ist studierter Landwirt. 1,53 war seine Abschlussnote an der Uni Jena, weiß er noch ganz genau. Er erinnert sich an die Zeiten, als es Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften unterschiedlicher Typen gab. Er wollte promovieren und in die Forschung. „Das durfte ich aber nicht. Es hieß: Wir brauchen hier keine Doktoren in der LPG, wir brauchen hier welche, die arbeiten.“ So kam Küchler in die Tierproduktion: Milchvieh; er wurde später Leiter in dem Bereich mit mehr als 1000 Tieren …

60 Jahre ist Küchler bereits in der CDU, die ersten 30 davon in der DDR und auch schon damals engagiert auf Kreisebene. Er habe sich für die Landwirtschaft eingesetzt: „Ich versuchte immer, das Möglichste rauszuholen“, sagt er. So erinnert sich Küchler an eine Sitzung in Ost-Berlin im Frühsommer 1989 bei einem Treffen mit dem Langzeit-Vorsitzenden der CDU und Staatsratsvize Gerald Götting. Dessen Stellvertreter Wolfgang Heyl habe, als Götting rausgerufen wurde, dazu aufgefordert, offen darüber zu reden, „was nicht in Ordnung ist“. Mit der friedlichen Revolution waren dann Götting und Heyl rasch weg von der CDU-Spitze.

Im Winter 1990 erhielt Küchler eine Einladung ins Kloster Banz in Bayern: „Da wurde uns in einem Intensivlehrgang in einer Woche die soziale Marktwirtschaft vermittelt. Das war für mich ein sehr guter Anfang“, sagt er mit Blick auf den Wahlkampf und seine Arbeit in der ersten freigewählten Volkskammer.

Seine Aufgabe dort an federführender Stelle: das erste Landwirtschaftsanpassungsgesetz. In diesem Zusammenhang für größtmögliche Gerechtigkeit zu sorgen, war Küchlers Ziel, wie er sagt.

Zugleich richtete er in Großlöbichau zwischen Jena und Eisenberg mit seiner Frau den bäuerlichen Betrieb wieder ein. Im September 1990 holte er Schottische Hochlandrinder auf den Hof. „Ich war der Erste, der diese Tiere nach Thüringen gebracht hat“, sagt Küchler. Auch die Herdbuchzucht habe er dazu in Thüringen aufgebaut. Nach seiner Volkskammerzeit hatte er bis 2003 zudem in der Landesverwaltung für Landwirtschaft gearbeitet, zuletzt in Jena. Zudem war er weiter politisch und gesellschaftlich in seinem Umfeld engagiert.

Sein Sohn Frank hat längst den Betrieb, der den Namen Mühlwiesenhof trägt, übernommen. 13,5 Hektar Eigentumsfläche hatten Küchlers zunächst – inzwischen seien es um die 35 Hektar; bewirtschaftet werden 80 Hektar. Zum Hof gehört „eine florierende Selbstvermarktung unserer Rinder“, sagt der Senior. Die Zucht von schwäbisch-hällischen Landschweinen dagegen mussten sie wieder einstellen, weil die eigene Schlachtung nach EU-Recht „viel zu teuer“ geworden wäre, sagt Küchler. Mit über 80 Jahren ist er inzwischen „im Unruhestand“ und kümmert sich im Betrieb um die Beantragung. Das ist wichtig für den Fortbestand des Hofes. Küchler lobt zudem seine Frau, „Bäuerin durch und durch“: Sie gehe mit fast 80 Jahren noch in die Herde und habe einen ganz genauen Blick für die Tiere.