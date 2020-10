Constanze Möbius: Kommunen werden „von der Kreisumlage erdrückt“

Wenn es um die Zuschüsse des Landes geht, nimmt Constanze Möbius kein Blatt vor den Mund. „Das Leben findet vor Ort in den Kommunen statt. Aber die sind nicht ausreichend ausfinanziert. Im Gegenteil: Man denkt über die Schließung von Museen, Freibädern oder die Einstellung der Vereinsförderung nach, damit es irgendwie weitergeht“, sagt sie.

Möbius weiß, wo von sie spricht. Sie ist die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf mit gut 11.000 Einwohnern. Zudem sitzt sie dem Verein „Selbstverwaltung für Thüringen“ vor, der seit langem für die Rechte der Kommunen streitet.

Bei den Finanzen sieht Möbius die Lasten ungleich verteilt. So holten sich die Landkreise für zuvor übertragene Aufgaben das Geld nicht etwa von Bund oder Land, sondern sammelten es über die Kreisumlage bei den Gemeinden ein. „Aber wir werden quasi durch die Kreisumlage erdrückt“, klagt sie.

Urteile stärken Gemeinden den Rücken

Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz stärken den Gemeinden aus Vereinssicht jetzt den Rücken. Die Karlsruher sind der Auffassung, dass eine Mehrbelastung durch übertragene Aufgaben auch vom Land finanziell ausgeglichen werden muss. Und in Koblenz vertritt man die Ansicht, dass die dort von der Kommunalaufsicht festgesetzte Erhöhung der Kreisumlage rechtswidrig ist, weil das Land dadurch in die verfassungsrechtlich geschützte Mindestausstattung von mehr als einem Viertel der kreisangehörigen Gemeinden eingriffen habe. Die Finanzausstattung durch das Land sei zu niedrig, urteilten die Richter.

Vereinsvize Sabine Kraft-Zörcher hält die Urteile für richtungsweisend. „Das sind hochinteressante Überlegungen. Ich wüsste nicht, warum die in Thüringen nicht angestellt werden sollen. Es ist ein gangbarer Weg“, meint sie.

Beim Landkreistag kann man das nicht nachvollziehen. Es gebe Urteile vom Bundesverwaltungsgericht, die besagen, dass sich die Gemeinden an das Land wenden müssten, wenn sie nicht in der Lage seien, die Kreisumlage zu bezahlen, so Geschäftsführer Thomas Budde. „Wir sollten alle Kräfte bündeln, damit mehr Geld in den Finanzausgleich kommt. Dann gibt es auch keinen Streit mehr um die Kreisumlage“, sagt er. Es geht um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.

Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich „nicht erkennbar“

Im Innenministerium teilt die Sprecherin von Ressortchef Georg Maier (SPD) auf Anfrage mit, Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) oder diesbezügliche Reformüberlegungen seien durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil „nicht erkennbar“. Und das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz gebe keinen zwingenden Anlass zur Berücksichtigung im Rahmen der KFA-Reform. Allerdings gelte es, die Entwicklung der höchstrichterlichen Entscheidungen zu diesem Themenkomplex weiter zu beobachten.

„Wir wollen die Diskussion um den KFA sachlich und konstruktiv beflügeln. Ziel ist die bessere Ausfinanzierung der kommunalen Familie. Wir werben für ein gemeinsames Agieren“, betont Möbius.

„Aber das gemeinsame Agieren kann nicht darin bestehen, dass die Landkreise den Kommunen über die Köpfe streicheln. Da müssen sich die Landkreise auch schon mal selber in die Spur begeben“, wird Mitstreiterin Kraft-Zörcher etwas deutlicher.

Kommunen fordern mehr Geld vom Land

