Warum wir Grenzen überwinden und einander anerkennen sollten

Erfurt. In ihrem Gastbeitrag zur Reihe „Ostdeutsch?!“ blickt Astrid Rothe-Beinlich auf ihre Erfahrungen seit DDR-Zeiten und die daraus resultierenden Nachwirkungen.

Ich bin hier verwurzelt. Geboren 1973 in Leipzig, seit 1984 in Erfurt lebend. Nicht immer habe ich mich wirklich Zuhause gefühlt. Schon gar nicht politisch. Begriffe wie Heimat oder gar Nation waren und sind mir fremd – vermutlich auch, weil sie ideologisch überfrachtet wurden und werden. Damals anders als heute, wo man von sog. Leitkulturdebatten spricht.

Und doch hat mich mein Aufwachsen mehr geprägt als ich mir manchmal eingestehe – die Umstände, meine Familie und erst recht das, was man Sozialisation nennt. Ich bin im Bewusstsein um tödliche Grenzen groß geworden – tödlich für viele, die die DDR verlassen wollten, weil sie es hier einfach nicht mehr ausgehalten haben. Vielleicht bin ich auch deshalb zu der Überzeugung gelangt, dass es immer und überall sichere Fluchtwege braucht. Das unglaubliche Privileg, mich frei bewegen zu können, zu sagen, was ich denke, und mich politisch zu engagieren, verdanke ich der friedlichen Revolution und all denen, die mutig die Ohnmacht überwunden und mit Kerzen in der Hand für Freiheit gestritten haben.

Auch Widerspruch muss Widerspruch ertragen

Mich hat diese Umbruchzeit für mein Leben geprägt. Als Pfarrerstochter in der DDR genoss ich den Schutz einer Kirche, die sich nicht vordergründig als Institution, sondern vielmehr als Freiraum verstand. Ich hatte Eltern, die mich in meinem Engagement bestärkten und die zu mir standen. Und ich hatte das Glück, eben dank friedlicher Revolution doch noch zum Abitur zu kommen und mein Leben frei zu gestalten. Auch deshalb verwahre ich mich aufs Schärfste gegen den Missbrauch genau dieser Erfahrung durch Rechtspopulisten, die „Vollende die Wende“ krakeelen oder von Diktatur schwadronieren. Widerspruch muss selbst Widerspruch ertragen und Demokratie tatsächlich erfahrbar sein und jeden Tag aufs Neue verteidigt werden – auch und gerade, wenn es wehtut.

Die kleine Freiheit, die kleinen Freuden

Streiten haben wir Ossis leider nicht alle gelernt, schon gar nicht, Streit als etwas Positives und Voranbringendes zu begreifen. Mich hat geprägt, frühzeitig zwischen den Zeilen lesen zu lernen. Ich wusste um Kleingeistigkeit und Bespitzelung, auch wenn mir die Ausmaße erst später bewusst wurden. Da war die kleine Freiheit unserer Ferien als Wasserwanderer mit wilden Gesängen am Lagerfeuer – immer bedacht, nicht erwischt zu werden. Und ja, mich verbinden mit anderen in der DDR groß Gewordenen Erlebnisse, Zwänge, Mangelerfahrungen, aber auch das Wissen um kleine Freuden. Mit „zwangskollektivierenden Maßnahmen“ kann man mich jagen wie mit Mainelken oder Fahnenschwenken. Ich habe den Geruch von Braunkohle in der Nase wie den Duft der Soljanka oder das Bohnerwachs aus der Turnhalle. Mich nervt mitunter, wenn mancher aus dem Westen meint, den Ossis noch immer erklären zu müssen, wie es eigentlich war oder ist. Ich hatte 1989 die Vision einer basisdemokratischen, weltoffenen DDR und fand mich in einem Nachbau West wieder, bei dem leider versäumt wurde zu fragen, ob angelehnt an die Revolution in der DDR nicht wenigstens etwas Bewegung und Abschied von alten Zöpfen im Westen angebracht gewesen wäre.

Ein gemeinsamer verfassungsgebender Prozess hätte vielleicht Brücken bauen und Gräben überwinden können. Und so fremdle ich – bei aller Freiheit – mal mehr mal weniger mit diesem Land, in dem inzwischen längst unsere Kinder groß geworden und unsere Enkel geboren sind, ohne die eigene Erfahrung der Teilung oder heute auch Spaltung, die immer noch nachwirkt.