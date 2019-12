Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weichen für Bürger-Votum zu Schweinebetrieb Neumark gestellt

Ohne eine Entscheidung im Hin und Her um eine Erweiterung des Schweinebetriebes Van Asten vor den Toren Neumarks wird das Jahr zu Ende gehen. Der Stadtrat bescheinigte in der jüngsten Sitzung dem von der Bürgerinitiative (BI) des Nordkreis-Ortes gestarteten Bürgerbegehren die Zulässigkeit – alle Fristen und Form-Erfordernisse sind gewahrt. Die BI will damit einen Beschluss vom 10. Dezember des Vorjahres aufheben, mit dem der Stadtrat den Start zu einem Bebauungsplan-Verfahren gegeben hatte. Mit dem fertigen B-Plan als Rechtsgrundlage will das aus den Niederlanden stammende Unternehmen Van Asten durch Neu- und Umbauten innerhalb der aktuellen Grundstücksgrenzen seine Kapazität von rund 3300 auf 5720 sogenannte Großvieheinheiten (GVE) erweitern. Das entspricht einer Steigerung von umgerechnet 42.000 auf 62.500 Schweine. Nach Auskunft von Mit-Initiatorin Beatrice Sauerbrey brauchte die BI „nur wenige Tage“, um 40 Unterschriften (10 mehr als notwendig) von Neumarker Wahlberechtigten einzusammeln – vier Monate Zeit hatte sie dafür, von Ende Mai bis Ende September.

Damit ist die Hürde genommen, um einen Bürgerentscheid, also den Urnengang aller Wahlberechtigten, zu starten. Ob es allerdings tatsächlich dazu kommt, steht noch nicht fest: In seiner Januar-Sitzung wird der Stadtrat noch einmal darüber abstimmen, ob er selbst den Beschluss vom Dezember 2018 aufhebt. Nur wenn die Abgeordneten beim damaligen Willen bleiben, folgt der Bürgerentscheid. Den Termin dafür, irgendwann im Frühjahr, würde dann die Kommunalaufsicht des Weimarer Landes vorschlagen. Es gibt durchaus Argumente für die Erweiterung nach B-Plan. Die Stadt wäre enger in die Vorgänge eingebunden, behielte Einflussmöglichkeiten und bekäme vom Unternehmen Zugeständnisse. Statt der besonders geruchsintensiven Mastschweine-Haltung würde der Schwerpunkt in Neumark dann auf der Ferkelproduktion liegen. Van Asten würde in einen schon bestehenden Stall eine Luftwäsche-Anlage einbauen und die 5720 GVE als endgültige Obergrenze festschreiben. Denn die Niederländer planen weiterhin zweigleisig: Ein Antrag auf Erweiterung nach den Bedingungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, den das Landesverwaltungsamt 2016 abgelehnt hatte, liegt dort in geänderter Fassung im zweiten Anlauf zur Entscheidung vor. Falls es dafür grünes Licht gibt, könnte Van Asten seinen Bestand in Neumark auf 61.000 Tiere hochfahren – allerdings mit mehr als 14.000 zusätzlichen Mastschweinen. Das Unternehmen bevorzugt allerdings die B-Plan-Variante, weil es nur mit dieser eine heruntergekommene alte Halle aus DDR-Zeiten mitten auf ihrem Gelände wieder revitalisieren könnte. „Wir wollen eine Lösung mit den Neumarkern gemeinsam finden und nicht gegen sie“, betonte Geschäftsführerin Monique van de Wolfshaar-van Asten gegenüber dieser Zeitung. Die BI steht einem Anstieg der Tierzahl grundsätzlich kritisch gegenüber. 2010 hatte es bereits einen Bürgerentscheid gegeben, bei dem 59 Prozent der Neumarker den Stadtrat aufforderten, alles gegen eine Erweiterung des Schweinebetriebes zu tun. „Für uns ist es schon ein Erfolg, dass jetzt nicht mehr nur eine kleine Gruppe darüber entscheidet“, so Sauerbrey. „Sondern die Bürger, die es betrifft, können sagen, ob sie fast vor ihrer Haustür demnächst die größte Schweineanlage Thüringens haben wollen.“