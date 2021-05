Weimars OB: Erinnern hat hohe Relevanz

Weimar. Die Stadt Weimar gedenkt der Befreiung vor 76 Jahren und der Opfer des Zweiten Weltkrieges

Die Stadt Weimar hat am Wochenende der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Am Tag der Kapitulation Nazideutschlands vor 76 Jahren erinnerte die Stadt mit Dankbarkeit auch an die US-amerikanischen Befreier Weimars.

Gemeinsam mit der Deutsch-Russischen-Freundschaftsgesellschaft Weimar erwiesen der Oberbürgermeister und Stadtratsvertreter am sowjetischen Ehrenfriedhof im Park an der Ilm den sowjetischen Opfern ihre Ehrerbietung. Das Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig begleitete die Zeremonie mit Konsul Alexey Novikov.

Für OB Peter Kleine (parteilos) besitzt der Tag, aber auch das Erinnern an Deutschlands Vergangenheit ausdrücklich Relevanz: „Die Erinnerung an unser gemeinsames Erbe aus Faschismus und Nationalsozialismus muss immer wieder ins Bewusstsein transportiert werden“, sagte er. „Heute mehr denn je – das haben die Ereignisse am 1. Mai gezeigt. Die erschreckende Relativierung des Nationalsozialismus und seiner menschenvernichtenden Verbrechen, die uns da präsentiert wurde, sollte uns dringend aufhorchen lassen.“

Kleine betonte: „Nach 76 Jahren leben wir heute in einem demokratischen Rechtsstaat, der seinesgleichen sucht. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen!“

In Weimar gibt es zwei sowjetische Ehrenfriedhöfe. Auf jenem an der Ilm wurden Kriegsteilnehmer beigesetzt, die nach Übernahme der Stadt durch die Sowjets im Sommer 1945 gestorben sind. In Belvedere wurden bis 1975 Soldaten und Zivilbeschäftigte der Besatzungstruppen beerdigt. Seit 1994 verwaltet die Stadt den Friedhof. Die Stadt legte an weiteren acht Orten Gebinde als Zeichen des Gedenkens und ehrenvollen Erinnerns nieder: auf dem Ehrenfriedhof Belvedere, auf dem Hauptfriedhof an den Gräberfeldern der polnischen Zwangsarbeiter, im Ehrenhain der VdN, an den Todesmarschstelen in Legefeld, Gelmeroda und an der Ettersburger Straße sowie am Denkmal für die amerikanischen Befreier Weimars in der Fuldaer Straße.