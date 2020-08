Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiter Geld für Tempo-Smileys in Thüringer Kommunen

Für die Förderung der sogenannten Dialog-Displays, die Autofahrer mit der richtigen Geschwindigkeit mit einem Lächeln belohnen, könnten sich Städte und Gemeinden im Zeitraum von Anfang September bis Ende Oktober bewerben, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag in Erfurt mit.

Aufgestellt werden sollten die Tafeln an sensiblen Punkten in den Kommunen wie Schulen, Kitas, Kliniken oder Seniorenheimen. Bis zu 1000 Euro pro Dialog-Display zahle das Land. Den Zuschlag erhalte, wer am schnellsten die kompletten Unterlagen einreiche. Die Tempo-Smileys werden laut Ministerium in Thüringen seit 2013 gefördert.