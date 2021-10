Welterbe-Antrag für Residenzenlandschaft geht an den Start

Erfurt. Neun Schlösser in acht Städten und zwei Bundesländern: Frühestens 2025 winkt der Unesco-Titel.

Die Schlösser in Gotha, Weimar und Meiningen, in Rudolstadt und Sondershausen, Altenburg und Coburg sowie das Obere und das Untere Schloss in Greiz bilden das illustre Ensemble, für das die Landesregierung den Unesco-Welterbetitel anstrebt.

Diese einzigartige Residenzenlandschaft, die über 400 Jahre hinweg einen föderalen und friedlichen Wettbewerb – vor allem in Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft – repräsentiert, ist bis heute in baulich authentischer Façon erhalten geblieben – und gewiss welterbewürdig. So seien gleich drei von zehn Unesco-Kriterien für einen Outstanding Universal Value (herausragender universeller Wert) erfüllt, meinen Fachleute.

Welterbe-Titel winkt frühestens 2025

Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) kündigte am Donnerstag an, diesen Monat die Aufnahme auf die nationale Tentativlistezu stellen. Frühestens 2025 könnte nach kompliziertem Verfahren dann der begehrte Titel winken. Bisher sind die Wartburg, das Klassische Weimar und die Bauhaus-Stätten Welterbe.

Deshalb stellt sich Thüringen auf einen steinigen Weg ein. "Wir sind mit unseren Schlössern nicht die ersten, die Schlösser für ein Welterbe anmelden", sagte die Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Doris Fischer am Donnerstag in Erfurt. Zudem sei Deutschland bereits überproportional mit Welterbestätten vertreten.

51 Welterbestätten in Deutschland

Deutschland verfügt laut Thüringer Schlösserstiftung bereits über 51 Welterbestätten, darunter auch Schlösser wie die Würzburger Residenz und die Schlösser und Parks in Potsdam. Der Unesco liegt zudem die Bewerbung Erfurts mit der Alten Synagoge und dem jüdischen Ritualbad Mikwe vor, über dessen Aufnahme auf die Welterbeliste die Organisation voraussichtlich im Sommer 2022 entscheidet.