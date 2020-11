Wenn private Begegnungen zum Risiko werden

Zeigt der November-Lockdown nicht bald wahrnehmbare Effekte, wird die 10.000er-Marke bei den Thüringer Corona-Infizierten noch vor dem Beginn der nächsten Woche fallen. Für aussagekräftige Schlüsse dazu, ob die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens greifen, sei es noch zu früh, „denn wir gehen davon aus, dass die Wirkung der Maßnahmen etwa zwei Wochen zeitverzögert eintritt“, sagt Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Einer von wahrscheinlich mehreren zentralen Gründen für die aktuelle Lage dürfte sein, dass es in der Coronakrise viele gefährliche Orte und Begegnungen gibt. Vor allem Kontakte zu mehreren Familienangehörigen außerhalb des eigenen Hausstandes sind vielerorts derzeit zwar mit Einschränkungen, aber grundsätzlich noch möglich: also Besuche bei Oma, Opa, Tante, Onkel, bei den Eltern ...

Das spiegelt sich auch im aktuellen Wochenbericht des Landes vom 11. November wider zur Häufung der Sars-Cov-2-Infektionen in Thüringen: Die neu übermittelten Häufungen verteilen sich in 35 Fällen auf Familien. Ferner: Freizeit (8 Fälle von Häufungen), Arbeitsplätze (7), Kindergärten (6), Schulen sowie Alten- und Pflegeheime (je 3), Krankenhäuser (2) und Asyl- sowie Reha-Einrichtungen (je 1). In Familien gab es bisher 314 Ausbrüche mit mindestens zwei epidemiologischen Zusammenhängen – das führt insgesamt zu einer Fallzahl von 949. Bei 35 Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen waren demnach bisher 666 solcher Infektionen aufgetreten.

Beim Frühjahrs-Lockdowns waren die Kontaktbeschränkungen deutlich strenger

Während des Frühjahrs-Lockdowns waren die Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes deutlich strenger. Eine aktuelle, nicht-öffentliche Auswertung für die Thüringer Landesregierung zum Infektionsgeschehen im Freistaat zeigt, dass es ausgerechnet die Kontakte innerhalb von Familien sind, die zu sehr vielen Corona-Infektionen innerhalb des Landes führen.

Aus dem Papier, das unserer Zeitung vorliegt, geht eindeutig hervor, dass sehr oft, wenn es einen Corona-Ausbruch gibt, das Virus von einem Familienmitglied zum nächsten weitergegeben wird. Auch in der Langzeitperspektive wird deutlich, dass es zwar Zeiten gab, in denen sich vor allem Reisende im Ausland mit dem Coronavirus ansteckten. Insgesamt betrachtet ist es aber vor allem das Familienumfeld, in dem sich Menschen infizieren. Weil man sich zu nahe kommt. Weil der Abstand bei der Kaffeerunde im Wohnzimmer nicht eingehalten, die Maske beim Besuch nicht getragen und auch nicht alle Viertelstunde der gemeinsam genutzte Raum durchgelüftet wird.

Zusammensein von Familien ist am gefährlichsten

Die Behörden registrierten ausweislich der Auswertung seit Beginn der Corona-Pandemie bis zum 11. November in Thüringen 548 Fälle, bei denen sich zwei oder mehr Menschen mit dem Coronavirus ansteckten. Die Vergleichszahlen für Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen fallen im Vergleich dazu deutlich geringer aus. Auch sonst gibt es kein sogenanntes Infektionsumfeld, das auch nur annähernd so gefährlich werden kann wie das Zusammensein von Familien oder mehreren anderen Hausständen.

Ministerin Werner appelliert, bei Familienbesuchen auf Abstände, Mund-Nasen-Schutz und Hygiene zu achten. „Ich kann an dieser Stelle nur an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren, sich selbst und seine Liebsten bestmöglich zu schützen“, sagt sie. Über das Internet gebe es eine Vielzahl von Möglichkeiten, gut in Kontakt zu bleiben.

