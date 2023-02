Wer braucht einen Posten im Thüringer Staatsdienst?

Die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt. Werden gut dotierte Leitungspositionen in der Landesverwaltung nach Eignung oder nach Parteibuch vergeben? Die CDU greift die rot-rot-grüne Regierung an, könnte aber selber von Absprachen profitiert haben.

Erfurt. Linke, SPD und Grüne stehen wegen ihrer Personalpolitik öffentlich in der Kritik. Doch es gibt auch bei der CDU Hinweise auf Versorgung.

Seit Wochen werfen Vertreter der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag der Landesregierung vor, diese mache sich „den Staat zur Beute“, weil in den vergangenen Jahren immer wieder Mitglieder aus den rot-rot-grünen Parteien oft gut bezahlte Stellen in der Verwaltung des Freistaats bekommen haben. Ein Dokument, das unserer Zeitung vorliegt, liefert nun allerdings Hinweise darauf, dass auch CDU-Leute sogar in der jüngsten Vergangenheit noch versucht haben könnten, ihre Parteifreunde im Landesdienst unterzubringen – in Absprache mit hohen Repräsentanten genau der Landesregierung, deren Personalpolitik die Union als unmoralisch brandmarkt.

Möglichkeiten des Übergangs von Personal ist seit langem Thema

Bei dem fraglichen Dokument handelt es sich um ein Schreiben des Chefs der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), an den Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, aus dem Dezember 2022. Es folgt auf ein Treffen zwischen Voigt und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Andreas Bühl, mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Landes-Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Darin findet sich eine mehrere Absätze lange Passage, die mit dem Titel „Personalübergang zwischen Landtagsfraktionen und Landesverwaltung“ überschrieben ist. Darin schreibt Hoff an Voigt nicht nur, dass er bereits „mit Ihrem Vorgänger im Amt des Fraktionsvorsitzenden“ einen „Austausch über die Möglichkeiten und Formen des Personalübergangs zwischen Landtagsfraktionen und Landesverwaltung“ geführt habe. Das ist ein Satz, der nahelegt, dass Gespräche darüber, wie auch CDU-Mitglieder trotz der rot-rot-grünen Machtübernahme 2014 in Thüringen weiterhin an Jobs im Staatsdienst kommen können, schon seit langer Zeit laufen. Voigt ist seit 2020 Vorsitzender der CDU-Fraktion, davor hatte Mike Mohring das Amt lange Zeit inne.

Vor allem verweist Hoff in dem Schreiben auch darauf, dass „jeweils Einzelfallentscheidungen zu treffen“ seien, wenn Mitarbeiter aus den Fraktionen des Landtages in den Landesdienst wechseln wollten, „die sich jedoch – wie die Vergangenheit zeigt – bei gutem Willen und Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen lösen lassen“. In diesem Zusammenhang verweist Hoff ausdrücklich auf das Beispiel eines ehemaligen Mitarbeiters der CDU-Landtagsfraktion, der zwischen Beschäftigungen in der Landesverwaltung und der Unionsfraktion hin- und hergewechselt ist.

Zudem findet sich in den Schreiben ein Hinweis darauf, dass die Landesregierung für einzelne CDU-Leute bereits gezielt nach Möglichkeiten sucht oder gesucht hat, um sie im Staatsdienst zu beschäftigen. Bei „zwei vormaligen Beschäftigten der Fraktion der CDU im Thüringer Landtag wird beispielsweise verabredungsgemäß seitens des Infrastrukturministeriums über geeignete freiwerdende Bewerbungsmöglichkeiten im Geschäftsbereich informiert“, heißt es in dem Brief. Wer genau da wen informiert, geht aus dem Schreiben nicht hervor.

Öffentlicher Dienst soll effizienter und attraktiver werden

Die Staatskanzlei wollte Nachfragen dazu, wie diese letztgenannte Passage zu verstehen ist, nicht beantworten. Ebenso, wie eine Sprecherin Hoffs es ablehnte, sich zu den Hintergründen des Schreibens zu äußern. „Schriftwechsel zwischen der Staatskanzlei und den Fraktionen im Thüringer Landtag kommentieren wir nicht“, sagte sie. Auch Voigt sagte, er äußere sich prinzipiell nicht zu Briefen, die ihm Hoff schreibe oder geschrieben haben solle. Er könne allerdings allgemein bestätigen, „dass ich mit Herrn Ramelow über die Personalsituation im öffentlichen Dienst im Land gesprochen habe“. Er sei der Überzeugung, dass der öffentliche Dienst in Thüringen effizienter und attraktiver werden müsse. Überlegungen, Personal aus der von ihm geführten Landtagsfraktion in die Landesverwaltung zu schicken, gebe es nicht. Angaben aus den Kreisen von Rot-Rot-Grün, die Staatskanzlei warte auf eine Liste mit Namen von möglichen CDU-Bewerbern für Stellen im öffentlichen Dienst des Landes von ihm, seien unzutreffend, sagte Voigt. „Ich bin der Überzeugung, dass die politische Führung der Staatskanzlei einen Wechsel braucht. Das entscheidet aber der Wähler. Und für die gesamte Verwaltung gilt das Prinzip der Bestenauslese.“

Verschiedene Vertreter der CDU-Fraktion haben der Landesregierung in den vergangenen Wochen vorgeworfen, fachlich ungeeignete Bewerber im Landesdienst untergebracht zu haben. Sie stützen diese Vorwürfe auf den Entwurf eines Berichts des Thüringer Rechnungshofes. Die Landesregierung hat die Vorhalte stets zurückgewiesen.