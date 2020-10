Werner für Homeoffice-Gesetz mit Nachbesserungen

Erfurt . In der Corona-Pandemie ist das Arbeiten zu Hause für viele Arbeitnehmer die Regel. Nun wird über ein Homeoffice-Gesetz gestritten. Was hält Thüringens Landesregierung davon?

Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) unterstützt einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sei gut. Er sollte aber in einem breiten Diskussionsprozess noch an einer Reihe von Stellen verbessert werden, sagte Werner auf Anfrage in Erfurt. „Die Thüringer Landesregierung steht dem offen gegenüber.“