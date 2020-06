Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

WHO erwartet bis nächste Woche 10 Millionen Corona-Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit einer weiteren schnellen Ausbreitung der globalen Corona-Pandemie. Die Übertragung des Virus in Europa habe sich zwar verlangsamt, weltweit werde die Lage aber "noch schlechter", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag vor Abgeordneten des EU-Parlaments in Brüssel. Nächste Woche werde die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle auf rund 10 Millionen steigen, die Zahl der Todesfälle werde dann bei über 500.000 liegen. Tedros gab den aktuellen Stand weltweit mit 9,2 Millionen Infektionen und 480.000 Todesfällen an. Alle Staaten seien aufgerufen, ihre Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie zu verstärken. Zuvor hatte bereits der WHO-Generaldirektor für Europa, Hans Kluge, vor Nachlässigkeit gewarnt und einen Anstiegs der Infektionszahlen auch in Teilen des Europas beklagt. „Vergangene Woche gab es in Europa erstmals seit Monaten einen Anstieg der wöchentliche Fallzahlen“, sagte er. 30 europäische Länder hätten innerhalb der zwei vergangenen Wochen steigende Infektionszahlen gemeldet, in 11 dieser Länder sei der Anstieg so bedeutsam, dass er die Gesundheitssyteme ein weiteres Mal an den Rand des Abgrunds bringe könne, wenn die Lage nicht unter Kontrolle gebracht werde. Laut WHO werden in Europa derzeit täglich fast 20.000 neue Corona-Fälle und mehr als 700 Todesfälle registriert. In Deutschland wurden in den vergangenen sieben Tagen etwa 500 bis 770 neue Fälle pro Tag gemeldet.

WHO-Direktor Tedros sagte, Covid-19 berge eine gefährliche Kombination zweier Eigenschaften, die es bedrohlicher machten als frühere Virusinfektionen: Es sei ein "Killer" und breite sich sehr schnell aus. Er machte aber Hoffnungen, dass ein Impfstoff gegen das Corona-Virus bis Mitte 2021 zur Verfügung stehen werde: Er rechne damit "innerhalb eines Jahres" - bei einer Beschleunigung auch in einigen Monaten. Mehrere EU-Abgeordnete drängten den WHO-Direktor, Fehler bei der Einschätzung der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten einzugestehen. Doch Tedros erklärte vage, keine Organisation und kein Individuum seien perfekt, Fehler kämen immer vor.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.