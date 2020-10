Das Land Thüringen und die Deutsche Bahn haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, den Schienenverkehr langfristig auf kohlendioxidfreie Antriebssysteme umzustellen. Es bestehe hoher Handlungsdruck, weil derzeit nur 30 Prozent des Schienennetzes im Freistaat elektrifiziert sind.

Elektrifizierung von zwei Strecken geplant

Die Absichtserklärung enthält keine Projekte, die nicht schon kommuniziert waren. Die Elektrifizierung der Strecke von Weimar über Jena und Gera nach Gößnitz soll bis 2028 fertiggestellt sein. Die Verbindung von Gotha nach Leinefelde soll wie im Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehen ebenfalls eine Oberleitung bekommen. Einen konkreten Zeitplan gibt es nach Auskunft eines Sprechers des Infrastrukturministeriums jedoch nicht.

Die Deutsche Bahn will mit dem Land Thüringen den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Zügen und von Akku-Zügen vorbereiten – jedoch nur, wenn sie als Sieger aus den nötigen Ausschreibungen hervorgeht. Bis auf die Wasserstoff-Teststrecke im Schwarzatal (Betriebsaufnahme zwischen 1. Januar und 30. Juni 2023) gibt es keine konkreten Pläne. Zunächst will das Land ermitteln, welche Technologie für welche Strecke am besten passt.

Verhandlungsverfahren für Schwarzatalbahn

Aktuell läuft das Verhandlungsverfahren für die Schwarzatalbahn zwischen Rottenbach und Katzhütte, die bislang eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn bedient. An der Strecke soll auch eine Anlage entstehen, die mit überschüssiger Windkraft Wasserstoff herstellt, der wiederum die Züge antreibt.

„Wasserstoff-Tankstellen und Ladestationen für Akkuzüge – wir schaffen hier in Thüringen grüne und innovative Lösungen für die Infrastruktur. Damit Reisende auch im Nahverkehr klimaneutral unterwegs sind“, sagt Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand Deutsche Bahn. Bis 2050 will der Konzern als Ganzes klimaneutral sein. Aktuell deckt die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben mehr als 60 Prozent ihres Bahnstroms aus erneuerbaren Energien. Bis 2038 sollen es 100 Prozent sein.