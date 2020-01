Wieän – Die Nordhausen Kolumne: Im Rathaus gibt es immer „Schtoff zun Nöle“

Kürzlich hah ich mich mät änner älteren Dame ungerholn, die im vergangenen Johr ehrn Mann verlorn hatte und nune ah noch in änne veele kleinere Wohnung immezockele mutte. Se hatte also einiges hinger sich im värchten Johre und am Enge von unse Jeschpräch sahte se fär mich: „Ich wünsche ihnen für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Optimismus.“ Und das äs das, was ich uch fär 2020 ah wünsche und dodervone richtich veele.

Das äs in Nordhusen nich so infach, weil doch än Glas niemals nich halleb voll, sonnern immer nur halleb leer äs. Manniche Zietjenossen täten jo gerne noch mehr rimnöln und jammere, wenn se nich zu schwach doderfär wärn. Me suttes Leben infach mol entspannter angehe und sich nich immer gliech uffreje. Hier äs ah än Beischpeel: Jemand trampt mät aller Forsche inne Hunneschießen und bläkt gliech: „Danke Merkel!“

Sutte me sich nich veele läwwer äwwer die gut funktionierende Verdauung des besten Freundes des Menschen froie? Äs äs gäjenwärtich schtark in Mode gekommen, Politiker verbal därch än jewisses Schtoffwechselendprodukt ze trecke. Das geht ah nich! Ich bewunnere nämlich ehrlich, was die bi ihre Arbeit fär ne Selbstbeherrschung zeijen. Schtellt uch doch mol värs Mikerfon und redet änne Rede, von der ihr sellewer wisst, dasse jetzt än Riesenschwachsinn obsondert und müsst dabie vollkomen ernst bliewe.

Noilich hät unse Kanzlerin dn Andi Scheuer äwwern grünen Klee jelowet und hät dabie mät kinner Wimper jezuckt. Jeder annere hätte sich injenässt bi so än Quark. Ne gut, jeder annere hätte he ah fär dn ganzen Bockmist schunt nach Sibirien jeschickt, damät he do Wind um de Ecke schuffele odder zur Bewährung Kandiszucker feile kann.

Awwer was soll die ganze Uffrejunk äwwer die Mautmillionen? Das Geld äs doch nich weg, das haan jetzt nur annere. Dr Schpass sutte immer im Vordergund schtehe. Obwohl, ich muss an unsen OB mol rimnöle. Siet Johrn hät sich de Rolandgruppe uffjerejet, weil sonntags inner Innenschtadt schunt zur Mittagsstunde immer dr Müll drussene schtand, denn am Montag war jo de Abfuhr. Es führte infach kin Weg uffen anner Wochentagk.

Und was äs nune passiert? Mie nöln dodräwwer zun Rolandsfeste rim und dr Äwwerbärjermeister lässt tatsächlich das Problem behebe.

Wenn ihr im Rathuse awwer nune denkt, dass uns dr Schtoff zun Nöle usgeht, dann haate uch jeschnätten. Äs schtellt sich nämlich gliech de Frare, ob de Immerverlejunk dr Abfuhrtage so veele jekostet hät, dass de Liete gliech fär Schtrom, Abwasser und Theater mehr Geld berappe müssen?

Schaenes Wochenenge und immer locker bliewe.