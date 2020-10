Thüringer Gastronomie zweifelt Rechtmäßigkeit der Corona-Beschlüsse an

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen befürchtet, dass mehrere der 4900 Betriebe im Gastgewerbe des Freistaats die Auswirkungen der neuen Bestimmungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht überleben werden. „Ich habe Sorge, dass weit über 20 Prozent pleite gehen“, sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger am Mittwoch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Vor allem Kleinstbetriebe seien wegen des schwachen Eigenkapitals arg gefährdet, Kredite seien oft schon genommen, es bleibe wieder nur der Weg in die Kurzarbeit. Auch ein gestatteter Lieferservice im Restaurantbereich könne dort das Geschäft nicht mal annähernd kompensieren. Dabei sei die Umsetzung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen nach der Wiedereröffnung im Mai vorbildlich gewesen, so Ellinger. Die Betreiber und Mitarbeiter im Gastgewerbe – in Pensionen, Hotels, Restaurants – hätten nach Umsatzeinbußen von teilweise mehr als 50 Prozent „Enormes“ geleistet und würden nun wieder ins Aus befördert werden. „Warum nur?“, so Ellingers Reaktion auf die Beschlüsse.

Er findet, dass die Entscheidung nicht zu rechtfertigen sei und hält sie auch verfassungsrechtlich „für bedenklich“. Der Beschluss komme erneut einem Berufsverbot für mehrere Wochen gleich, nachdem in den vergangenen Tagen bereits eine Stornowelle zu verzeichnen gewesen sei.

Veranstaltungsbranche spricht von „Katastrophe“

Thomas Günther, Sprecher der Allianz der Veranstaltungswirtschaft in Thüringen, sprach nach den Entscheidungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einer „Katastrophe“. Das sei wie ein „Todesstoß“ für die Branche mit Künstlern, Agenturen, Dekorateuren, Schaustellern, Veranstaltungshäusern, Technikern oder Bühnenbauern. Viele, so der Geschäftsführer des Erfurter Kaisersaals, hätten schon seit Monaten keine oder deutlich weniger Aufträge: „Existenzen sind dadurch akut bedroht.“