Ein Stahlsegment des künftigen Windrades wird im Juni 2018 mit zwei Autokränen abgeladen. Am Dreifreistaatenstein bei Straßenreuth in Ostthüringen entsteht ein neues Windenergiegebiet. Zwei Anlagen im Wald stehen.

Erfurt. Windkraft-Anlagen im Wald sollen in Thüringen nur mit Zustimmung der betroffenen Kommunen entstehen. Rot-Rot-Grün und CDU stehen vor einem Kompromiss.

Windräder in Thüringen sollen nur dann in Waldgebieten errichtet werden, wenn das die jeweils betroffene Gemeinde auch will. Das sieht ein möglicher Kompromiss zwischen der rot-rot-grünen Koalition und der Union im Landtag vor.