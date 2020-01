Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Untergang Großbritanniens

Für viele Menschen hat der Februar mit einem bösen Erwachen begonnen, denn Großbritannien ist von der europäischen Landkarte verschwunden. Lange Zeit war gerätselt worden, was wohl in der Nacht geschieht, in der der Brexit in Kraft tritt. Verschwörungstheoretiker überboten sich mit Fantasien. Eine der wildesten war, dass die Inseln per Schiff abtransportiert werden. Das ist Unsinn. Kein Schiff kann Großbritannien im Ganzen aufnehmen. Auch wäre es unmöglich gewesen, das Land binnen weniger Stunden zu zersägen und die vielen Einzelteile zu verladen. Beim Blick auf die nun freie See zwischen Frankreich, Irland, Island und Norwegen wird vielmehr klar: Großbritannien ist wie erwartet pünktlich um Mitternacht im Atlantik versunken und wird demnächst irgendwo neben Neuseeland wieder auftauchen.

