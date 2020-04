Rückkehrer nach Deutschland werden wohl bald ins Quarantäne müssen. Auf dem Monitor am Frankfurter Flughafen steht: "Bitte halten Sie zwei Meter Abstand!" .

Wohl zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland

Berlin. Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnhafte Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen künftig zwei Wochen in Quarantäne.

Das empfahl das sogenannte Corona-Krisenkabinett nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag den Bundesländern.