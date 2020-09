Nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny wird in Deutschland über ein Ende des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 nachgedacht - sehr zur Freude von US-Präsident Donald Trump, der nach eigenen Angaben "als erster" gegen die Pipeline war.

Michael Cohen war in seiner fast zehnjährigen Beziehung zu Donald Trump oft so nah dran, dass man beim Lesen der 432-seitigen Generalabrechnung („Disloyal: A Memoir”) mit seinem einstigen Helden zuweilen die Augen schließen möchte. „Wenn seine Haare nicht gemacht waren”, erinnert sich der Ex-Privatanwalt des US-Präsidenten an eine Szene, als Trump aus der Dusche kam, „reichten seine gold-gefärbten Haarsträhnen bis unter die Schultern…wie bei einem zur Glatze neigenden Allman Brother (berühmte Rockband; Anm. d. Red.) oder zugedröhnten 60er-Jahre-Hippie.”