Wortgefecht im Kreistag in Nordhausen zum Hauptbeschluss des Jahres

Zum dritten Mal steht der Haushalt für dieses Jahr auf der Tagesordnung, nach heftigen Debatten vor allem zur Frage, ob die Kommunen einen höheren Anteil ihrer Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen vom Land an den Kreis geben sollen. Kreisumlage heißt das Schlüsselwort, die Verwaltung hat einen Kompromissvorschlag vorgelegt: Statt um zwei soll der Umlagesatz doch nur um ein Prozentpunkt steigen.

Doch auch dieser führt am Dienstagabend im Kreistag zu einer mehr als einstündigen Diskussion. Dabei hatte die Linke ihren Antrag von Dezember, den Kreisumlagesatz beizubehalten, zurückgezogen, auf dass der Kreis „arbeitsfähig“ werde, so Alexander Scharff. „Zähneknirschend“ akzeptiere man deshalb, dass der Kreisumlagesatz von 37,27 auf 38,31 Prozent der Umlagekraft der Kommunen steigt.

„Warum stehen Sie nicht bis zur letzten Sekunde für die Kommunen ein?“, fragt Kai Buchmann verärgert und kündigt einen Änderungsantrag seiner Fraktion, der Bürgerliste Südharz, an, der eine konstante Kreisumlage festsetzt. Durch die gestiegene Steuerkraft der Kommunen fließe ohnehin mehr Geld in den Landkreis. Die Stadt Nordhausen, spricht sodann Oberbürgermeister Buchmann, werde „schlechter gestellt“. Er verweist auf die sinkende Schulumlage, von der die Rolandstadt als Schulträger nichts hat.

Die AfD kündigt an, die Bürgerliste Südharz zu unterstützen, da eine höhere Kreisumlage angesichts eines absehbaren Konjunktureinbruchs „nicht sinnbringend“ sei, so Fraktionschef Jörg Prophet.

„Der Haushalt, der zugleich eine hohe Bedarfszuweisung vom Land vorsieht, würde nicht genehmigt werden“, spricht sich Egon Primas (CDU) gegen zu hohe Forderungen aus und zeigt sich von Kai Buchmann als Nordhausens Oberbürgermeister enttäuscht: „Ihre Projekte sind durch: Humboldt-Gymnasium läuft, Feuerwache läuft. Jetzt geht es um Investitionen draußen, das halte ich nicht für fair.“

Einig ist man sich in der CDU aber nicht. Mit einem Ja zum Änderungsantrag der Bürgerliste Südharz stärke man dem Landrat in Erfurt in Rücken, sagt Klaus Zeh, der auf höhere Bedarfszuweisungen setzt. „Es ist besser, das fehlende Geld von Erfurt zu holen als von unseren Bürgern.“

„Auch das Geld in Erfurt ist Geld der Bürger, auch das ist Steuergeld“, reagiert Scharff. Letztlich findet der Änderungsantrag der Bürgerliste Südharz mit 17 zu wenige Befürworter, darunter auch Rüdiger Neitzke und Dirk Erfurt von den Bündnisgrünen, Klaus Zeh und Stephan Klante sowie Steffen Iffland von der CDU. Rüdiger Neitzke, Frank Rostek, Stephan Klante und Andreas Gerbothe enthalten sich beim Haushaltsbeschluss, so dass letztlich 22 Ja-Stimmen 14 Nein-Stimmen gegenüberstehen.

Der Haushalt sieht Investitionen in Höhe von 27 Millionen Euro vor.