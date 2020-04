Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen Kontaktverbot im Südharz

„Wir haben zehn Bußgeldverfahren durch den Vollzugsdienst des Landkreises eingeleitet“, sagte Hannelore Haase (Linke), die Zweite Beigeordnete des Landkreises Nordhausen, auf der Sitzung des Kreisausschusses am Montag. Meistens handele es sich aber um kleinere Vergehen gegen das bestehende Kontaktverbot. „Unsere Mitarbeiter sprechen die Bürger an und weisen sie auf ihre Fehler hin“, so Haase.

„Eigentlich wollen wir am liebsten auf Bußgelder verzichten“, ergänzte Landrat Matthias Jendricke (SPD). Er wies darauf hin, dass der Landkreis mit den Bußgeldern kein Geld verdiene. Das sei ein Irrglaube, der gern in den sozialen Medien verbreitet würde. „Wir wollen nur die Personen sanktionieren, die uneinsichtig sind“, erklärte der Landrat.