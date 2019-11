Zeulenroda-Triebes: Gerüchte entkräftet

Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am 15. Mai, wurden die Ratsmitglieder über den Stand der Genehmigung des Haushaltsplanes sowie über die Ablehnung von Fördermitteln für die Badewelt Waikiki informiert. An dem nicht öffentlichen Sitzungsteil dürfen nur die Ratsmitglieder teilnehmen, weil hier Dinge besprochen werden, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind oder unter dem Datenschutz fallen wie Personalangelegenheiten.

Bereits am nächsten Tag dieser nicht öffentlichen Sitzung gab es dazu Diskussionen in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien über Themen, die hier besprochen wurden.

Die OTZ fragte beim Bürgermeister der Stadt, Nils Hammerschmidt (parteilos) nach.

„Von dem was im nicht öffentlichen Teil besprochen wurde, hat nichts rauszugehen“, so die kurze, eindeutige Aussage seitens des Bürgermeisters. Entsprechend kurz waren auch die Antworten auf die Fragen seitens der Zeitung.

Bestätigung des Haushaltsplanes

So war zu erfahren, dass er seine Ratsmitglieder darüber informiert habe, dass der Haushaltsplan für Zeulenroda-Triebes, der auf der Stadtratssitzung am 27. März mit 13 Ja-Stimmen von 20 anwesenden Stadtratsmitgliedern mehrheitlich beschlossen wurde, seitens der Kommunalaufsicht noch keine Bestätigung erhalten habe.

Am 11. April wurde dann auch von den Stadträten mit 14 -Ja-Stimmen die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen und zur Genehmigung zum Haushaltsplan der Kommunalaufsicht vorgelegt. Vier Wochen würde es in der Regel dauern, bis es eine Reaktion seitens der Kommunalaufsicht Greiz gibt, sagt das Stadtoberhaupt und rechnet damit, dass es in der kommenden Woche geschehen könnte.

Ebenso in den Gerüchten und teilweisen Stellungnahmen heißt es, dass die Fördermittel, die die Stadt Zeulenroda-Triebes, beantragt habe zur Ertüchtigung der Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes, abgelehnt worden seien.

In einer Pressemitteilung verweist der Bürgermeister darauf, dass die Stadt nach wie vor daran festhalten würde, die Badewelt „Waikiki“ ab dem Jahr 2020 sanieren zu wollen.

Die Unterlagen zur Einreichung der Fördermittel an das Land Thüringen würden dazu vorbereitet. „Die Abgabe der planreifen Unterlagen ist für das Ende des dritten Quartals 2019 vereinbart“, so Hammerschmidt. Der auch weitere Gespräche mit den zuständigen Miniserien führen würde und Fördermöglichkeiten abfragt. Die Abgabe Unterlagen für die Fördermittelanträge ist für das Ende des dritten Quartal in diesem Jahr vereinbart.

Was allerdings richtig ist, dass der Antrag für das kommunale Schwimmbad, innerhalb des Bundesprogramms „Sanierung öffentlicher Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ abgelehnt wurde. Dagegen habe die Nachbargemeinde Langenwetzendorf gleich drei Projekte innerhalb dieses Programmes genehmigt bekommen, so Hammerschmidt.

Das Kommunalbad (das Schwimmbad) ist für die Stadt, die Mittelzentrum ist, eine Pflichtaufgabe um das Schulschwimmen garantieren zu können. Allerdings, so betont der Bürgermeister, würde das Land Thüringen positiv gegenüber der Stadt und dem Projekt „Waikiki“ stehen, „da dies als ein wichtiger Bestandteil der touristischen Entwicklung unserer Stadt gesehen wird“.

Zudem betont der Bürgermeister, dass die Stadträte hinter dem Projekt „Ertüchtigung Waikiki“ stehen und es als den Baustein, wenn nicht sogar als den wichtigsten Baustein in der touristischen Entwicklung der Stadt sehen.

