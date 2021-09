Landtagsabgeordnete gehen nach Berlin - Zwei mögliche Nachrücker der AfD sind aus Partei ausgetreten

Im Landtag in Erfurt wird es zu personellen Veränderungen kommen.

Erfurt. Die Bundestagswahl sorgt auch für einen Mandatswechsel im Thüringer Landtag in Erfurt. Für die AfD könnte das auch bedeuten, dass sie den Posten des Landtagsvizepräsidenten verliert.

Das Ergebnis der Bundestagswahl hat in Thüringen unmittelbare Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Landtages. Denn: Mit Susanne Hennig-Wellsow (Linke) und Michael Kaufmann (AfD) wechseln zwei Abgeordnete von Erfurt nach Berlin.

Bundestagswahl-Blog: Voigt skeptisch gegenüber möglicher Jamaika-Koalition

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Linke-Bundesvorsitzende Hennig-Wellsow war Thüringer Spitzenkandidatin und zieht deshalb über die Landesliste ein. Im Wahlkreis war sie hinter den Erwartungen zurück geblieben. Nachrücken wird für Hennig-Wellsow die 21-jährige Studentin Donata Vogtschmidt. Sie ist unter anderem Sprecherin der Konferenz der Thüringer Studierendenschaft und Vorsitzende des Kommunalen Hochschul- und Studierendenbeirates der Stadt Erfurt.

AfD-Nachrücker haben Partei verlassen

Bei der AfD lohnt sich indes eine genauere Betrachtung. Als erster Nachrücker für den Landtag steht dort Klaus Stöber. Der Steuerberater aus dem Wartburgkreis hat jedoch für den Bundestag kandidiert – und das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewonnen. Deshalb wird er nach Berlin gehen.

Auf der Landesliste der Partei findet sich dann als nächster Nachrücker Sebastian Thieler. Er gehört allerdings der Partei, die in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, nicht mehr an. Vor eineinhalb Jahren trat Tiehler aus. Damit darf er laut Landeswahlgesetz nicht mehr ins Parlament nachrücken. Das bestätigt Landeswahlleiter Günter Krombholz am Montag auf Anfrage dieser Zeitung.

AfD wieder ohne Landtagsvize?

Damit fällt der Blick auf den Namen Ingo Zickler. Doch er hatte bereits im April 2019 mit seinem Rücktritt als AfD-Landtagskandidat und dem Parteiaustritt für Aufsehen gesorgt. Damals nannte er gegenüber dieser Zeitung gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung. Er und Thieler arbeiten im Freistaat als Polizisten.

Der vierte in Frage kommende Listen-Name lautet Thomas Gröger. Er könnte künftig Abgeordneter des Thüringer Landtags werden. Der Kandidat kommt aus dem Unstrut-Hainich Kreis, unterstützt nach eigenen Angaben die AfD bereits seit 2014, bevor er zwei Jahre später Mitglied wurde.

Brandner will Kaufmann als AfD-Bundestagsvize vorschlagen

Zähes Ringen um den Posten

Der Mandatswechsel könnte für die AfD aber auch eine weitere Schwächung im Landtag bedeuten. Denn mit Kaufmann kommt ihnen der Landtagsvizepräsident abhanden, der schon bereits nach zähem Ringen gewählt wurde. Damals stimmte sogar Ministerpräsident Bodo Ramelow als Linke-Abgeordneter für Kaufmann.

Ob eine Nachfolgewahl für Kaufmann gelingt ist fraglich. Denn zuletzt scheiterte AfD-Abgeordnete regelmäßig im Parlament, wenn es um Postenbesetzungen geht.

Lesen Sie auch:

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag 19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Thüringen wird künftig mit 19 Abgeordneten in Berlin vertreten sein. Neben den acht Direktkandidaten ziehen elf weitere Thüringer in den Bundestag ein. Foto: Paul Zinken / AFP

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Frank Ullrich (63) holt das Direktmandat für die SPD im Wahlkreis 196 (Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg). Foto: Sascha Fromm

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Michael Heinz Kaufmann (57) gewinnt den Wahlkreis 195 (Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis) für die AfD. Foto: AfD

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Stephan Günther Brandner (55) holt für die AfD das Direktmandat im Wahlkreis 194 (Gera – Greiz – Altenburger Land). Foto: Fabian Klaus



19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Manfred Grund (66), hier mit Frau Karolin, holt für die CDU das einzige Direktmandat in Thüringen, und zwar im Wahlkreis 189 (Eichsfeld - Nordhausen - Kyffhäuserkreis). Foto: Eckhard Jüngel

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Marcus Bühl (44) gewinnt für die AfD den Wahlkreis 192 (Gotha – Ilm-Kreis). Foto: Peter Riecke

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Klaus Stöber (60) gewinnt für die AfD das Direktmandat im Wahlkreis 190 (Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis). Foto: Alexander Volkmann

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Carsten Schneider (45) holt für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 193 (Erfurt – Weimar – Weimarer Land II). Foto: Felix Apel



19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Das dritte Direktmandat für die SPD in Thüringen holt Holger Becker (57) im Wahlkreis 191 (Jena – Sömmerda – Weimarer Land I). Foto: Thomas Beier

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Über die Landesliste kann die Linke drei Abgeordnete nach Berlin schicken: Susanne Hennig-Wellsow, ... Foto: Michael Reichel / dpa

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag ... Ralph Lenkert ... Foto: Tino Zippel

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag ... und Martina Renner. Foto: Alexander Volkmann



19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Bei der SPD schafften es zwei Kandidatinnen über die Landesliste ins Parlament: Elisabeth Kaiser, die in der Region Gera angetreten war, ... Foto: Peter Michaelis

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag ... und die Jenaerin Tina Rudolph, die im Wahlkreis in Westen Thüringens kandidiert hatte. Foto: Tobias Birk

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Die Thüringer FDP wird mit zwei Kandidaten in Berlin vertreten sein. Gerald Ullrich ... Foto: Sascha Fromm

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag ... und Reginald Hanke ziehen über die Liste in den Bundestag. Foto: Sascha Fromm



19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Die CDU darf via Liste Christian Hirte... Foto: Alexander Volkmann

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag ... und Antje Tillmann nach Berlin entsenden. Foto: Sascha Fromm

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Für die Thüringer Grünen reichte es hingegen nur zu einem Listenplatz, den Katrin Göring-Eckardt einnehmen wird. Foto: Dominik Butzmann / B90/Grüne

19 Abgeordnete für Thüringen: Sie vertreten den Freistaat im Bundestag Die AfD bekommt mit Jürgen Pohl einen Listenplatz zugesprochen. Sie ist die Partei, die neben der SPD mit fünf Abgeordneten die meisten aus Thüringen entsenden darf. Foto: Stephan Kunz



Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Politik.