Zwei Nordhäuser Straßen winkt Sanierung

Der desolaten Straße Wiedigsburg und Teilen der Rosengasse in Nordhausen winkt eine Umgestaltung. Grünes Licht gab es dafür am Mittwoch aus dem Hauptausschuss, der circa 105.000 Euro an Planungsleistungen für das Areal freimachte. Für die spätere Sanierung, die als Gemeinschaftsmaßnahme mit Versorgern wie dem Wasserverband geplant werden soll, rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro.

Durch die Lage im Sanierungsgebiet dürfe man aber auf eine 80-prozentige Förderung hoffen, heißt es aus dem Bauamt, das das Projekt mit der Bedeutung dieser Straßen für den Verkehr in der Altstadt und als Zuwegung zum Herder-Gymnasium begründete. Die Arbeiten sollen kommendes Jahr erfolgen.